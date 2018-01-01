У «Промені» відбудеться виставка «Світ каменю»*





На виставці, яка пройде 17 грудня, можна буде не лише подивитись на дорогоцінності, а й придбати.



Тож купити можна буде:



- Жіночі прикраси з натурального каменю (намиста, сережки, перстні, кулони);

- Шкатулки, підсвічники та інші вироби з самоцвітів;

- Картини виконані з каменю;

- Талісмани і обереги;

- Дерева з самоцвітів.



Виставка відбудеться на першому поверсі РЦ «Промінь».



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