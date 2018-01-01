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У «Промені» відбудеться виставка «Світ каменю»*

У «Промені» відбудеться виставка «Світ каменю»*
У розважальному центрі «Промінь» відбудеться виставка «Світ каменю».

На виставці, яка пройде 17 грудня, можна буде не лише подивитись на дорогоцінності, а й придбати.

Тож купити можна буде:

- Жіночі прикраси з натурального каменю (намиста, сережки, перстні, кулони);
- Шкатулки, підсвічники та інші вироби з самоцвітів;
- Картини виконані з каменю;
- Талісмани і обереги;
- Дерева з самоцвітів.

Виставка відбудеться на першому поверсі РЦ «Промінь».

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Теги: Промінь, виставка
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