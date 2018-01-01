У «Промені» відбудеться виставка «Світ каменю»*
Сьогодні, 13:01
У розважальному центрі «Промінь» відбудеться виставка «Світ каменю».
На виставці, яка пройде 17 грудня, можна буде не лише подивитись на дорогоцінності, а й придбати.
Тож купити можна буде:
- Жіночі прикраси з натурального каменю (намиста, сережки, перстні, кулони);
- Шкатулки, підсвічники та інші вироби з самоцвітів;
- Картини виконані з каменю;
- Талісмани і обереги;
- Дерева з самоцвітів.
Виставка відбудеться на першому поверсі РЦ «Промінь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На виставці, яка пройде 17 грудня, можна буде не лише подивитись на дорогоцінності, а й придбати.
Тож купити можна буде:
- Жіночі прикраси з натурального каменю (намиста, сережки, перстні, кулони);
- Шкатулки, підсвічники та інші вироби з самоцвітів;
- Картини виконані з каменю;
- Талісмани і обереги;
- Дерева з самоцвітів.
Виставка відбудеться на першому поверсі РЦ «Промінь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Карпатах на туристку напав ведмідь і пошматував руку
Сьогодні, 13:12
У Луцьку – акція на підтримку полонених Росією моряків. ФОТО
Сьогодні, 13:09
У «Промені» відбудеться виставка «Світ каменю»*
Сьогодні, 13:01
Через аферу з продажем талонів на бензин постраждав лучанин
Сьогодні, 12:38
Медіа