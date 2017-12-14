На забігу Миколаїв у «ПортCity» даватимуть планшет за костюм*

У ТРЦ «ПортCity» 16 грудня відбудеться забіг Миколаїв.Магазин «Фокстрот» під час забігу за найоригінальний костюм/образ подарує планшет. Перед тим, як приймати рішення, кому дістанеться цінний приз, команда проведе опитування серед гостей та учасників забігу.Також серед учасників забігу за реєстраційними номерами буде проведена лотерея, де можна виграти мультиварку, навушники для бігу та фітнес-трекери."Ви маєте ще 5 днів для створення незвичайного костюму/образу, жодних обмежень по тематиці, чим оригінальніше – тим краще!", - зазначають організатори.Зареструватися на забіг можна за посиланням: https://athletic-events.com/events/523