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На забігу Миколаїв у «ПортCity» даватимуть планшет за костюм*

На забігу Миколаїв у «ПортCity» даватимуть планшет за костюм*
У ТРЦ «ПортCity» 16 грудня відбудеться забіг Миколаїв.

Магазин «Фокстрот» під час забігу за найоригінальний костюм/образ подарує планшет. Перед тим, як приймати рішення, кому дістанеться цінний приз, команда проведе опитування серед гостей та учасників забігу.
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Також серед учасників забігу за реєстраційними номерами буде проведена лотерея, де можна виграти мультиварку, навушники для бігу та фітнес-трекери.

"Ви маєте ще 5 днів для створення незвичайного костюму/образу, жодних обмежень по тематиці, чим оригінальніше – тим краще!", - зазначають організатори.

Зареструватися на забіг можна за посиланням: https://athletic-events.com/events/523

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Теги: забіг Миколаїв, ПортCity, приз, планшет
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