На забігу Миколаїв у «ПортCity» даватимуть планшет за костюм*
Сьогодні, 19:52
У ТРЦ «ПортCity» 16 грудня відбудеться забіг Миколаїв.
Магазин «Фокстрот» під час забігу за найоригінальний костюм/образ подарує планшет. Перед тим, як приймати рішення, кому дістанеться цінний приз, команда проведе опитування серед гостей та учасників забігу.
https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/planshety_lenovo_tab4-10-lte-16gb-black-za2k0054ua.html
Також серед учасників забігу за реєстраційними номерами буде проведена лотерея, де можна виграти мультиварку, навушники для бігу та фітнес-трекери.
"Ви маєте ще 5 днів для створення незвичайного костюму/образу, жодних обмежень по тематиці, чим оригінальніше – тим краще!", - зазначають організатори.
Зареструватися на забіг можна за посиланням: https://athletic-events.com/events/523
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Магазин «Фокстрот» під час забігу за найоригінальний костюм/образ подарує планшет. Перед тим, як приймати рішення, кому дістанеться цінний приз, команда проведе опитування серед гостей та учасників забігу.
https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/planshety_lenovo_tab4-10-lte-16gb-black-za2k0054ua.html
Також серед учасників забігу за реєстраційними номерами буде проведена лотерея, де можна виграти мультиварку, навушники для бігу та фітнес-трекери.
"Ви маєте ще 5 днів для створення незвичайного костюму/образу, жодних обмежень по тематиці, чим оригінальніше – тим краще!", - зазначають організатори.
Зареструватися на забіг можна за посиланням: https://athletic-events.com/events/523
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