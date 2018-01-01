В Україні заборонили популярний препарат для корекції губ





Таке рішення прийняли у п'ятницю, 7 грудня, - повідомляє



Мова йде про порошок (субстанція) в пластикових пакетах для фармацевтичного застосування "Гіалуронідаза" серії 20170508. Постійну заборону на препарат встановили через невідповідність за показниками "Опис", "Розчинність", "Прозорість розчину", "Бактеріальні ендотоксини".



Виробником препарату є Шанхай Лінзим Біосаєнсіз Лтд., Китай.



Доцент кафедри анестезіології та реаніматології БДМУ Сергій Акентьєв зазначає, що гіалуронідаза широко розповсюджена в природі. Вона може міститися в сім'яниках ссавців, бактеріях, що володіють високою інвазивністю (проникненням бактерій у тіло рослини чи людини).



Гіалуронідазу застосовують при гіперкорекції губ, тобто при передозуванні гіалуронової кислоти (філерів), для профілактики некрозів при місцевому введенні, при ефекті Тиндаля (зміна кольору губ), при сповільнених алергічних реакціях (утворення гранульом).



Експерт додає, що гіалуронідаза у деяких пацієнтів може викликати побічні ефекти: нудоту, блювання, запаморочення, озноб, зниження артеріального тиску, анафілаксію. Передозування цим препаратом може призвести до тахікардії та зупинки кровообігу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держлікслужба заборонила реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу однієї серії косметичного препарату "Гіалуронідаза".Таке рішення прийняли у п'ятницю, 7 грудня, - повідомляє канал 24 Мова йде про порошок (субстанція) в пластикових пакетах для фармацевтичного застосування "Гіалуронідаза" серії 20170508. Постійну заборону на препарат встановили через невідповідність за показниками "Опис", "Розчинність", "Прозорість розчину", "Бактеріальні ендотоксини".Виробником препарату є Шанхай Лінзим Біосаєнсіз Лтд., Китай.Доцент кафедри анестезіології та реаніматології БДМУзазначає, що гіалуронідаза широко розповсюджена в природі. Вона може міститися в сім'яниках ссавців, бактеріях, що володіють високою інвазивністю (проникненням бактерій у тіло рослини чи людини).Гіалуронідазу застосовують при гіперкорекції губ, тобто при передозуванні гіалуронової кислоти (філерів), для профілактики некрозів при місцевому введенні, при ефекті Тиндаля (зміна кольору губ), при сповільнених алергічних реакціях (утворення гранульом).Експерт додає, що гіалуронідаза у деяких пацієнтів може викликати побічні ефекти: нудоту, блювання, запаморочення, озноб, зниження артеріального тиску, анафілаксію. Передозування цим препаратом може призвести до тахікардії та зупинки кровообігу.

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