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В Україні заборонили три препарати від високого тиску, які можуть викликати рак

В Україні заборонили три препарати від високого тиску, які можуть викликати рак
В Україні наклали постійну заборону на застосування і реалізацію лікарських засобів "Валсартан", "Ванатекс", "Ванатекс Комбі", "Тіара Тріо", для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності.

Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в період від 5 до 10 грудня, - повідомляє 24 канал.

Всі ці препарти містять діючу речовину валсартан, в якій є домішка N-nitrosodiethylamine (NDEA) у концентрації, що перевищує граничну величину. Ця домішка може бути бути канцерогенною (викликає рак) для людини.

Саме тому Держлікслужба постановила вилучити всі серії цих припартів:

Порошок "Валсартан" виробництва "Майлан Лабораторіз Лімітед", Індія.

Таблетки "Ванатекс" та "Ванатекс Комбі" виробництва Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С. А., Польща.

Таблетки "Тіара Тріо" виробництва ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна.

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Теги: ліки, заборона, медицина
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