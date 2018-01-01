В Україні заборонили три препарати від високого тиску, які можуть викликати рак





Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в період від 5 до 10 грудня, - повідомляє



Всі ці препарти містять діючу речовину валсартан, в якій є домішка N-nitrosodiethylamine (NDEA) у концентрації, що перевищує граничну величину. Ця домішка може бути бути канцерогенною (викликає рак) для людини.



Саме тому Держлікслужба постановила вилучити всі серії цих припартів:



Порошок "Валсартан" виробництва "Майлан Лабораторіз Лімітед", Індія.



Таблетки "Ванатекс" та "Ванатекс Комбі" виробництва Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С. А., Польща.



Таблетки "Тіара Тріо" виробництва ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна.

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