Приватизація «Центренерго» ставить хрест на розвитку шахт Львівсько-Волинського басейну, – Олег Ляшко*

Після приватизації «Центренерго» державні шахти опиняться на межі закриття, адже втратять ринок збуту і зіткнуться з погіршенням економічної та соціальної ситуації.Так, лідер Радикальної партії України народний депутатпрокоментував проведення конкурсу з приватизації енергетичної компанії «Центренерго», який заплановано на 13 грудня цього року.У державній вугільній галузі катастрофічний стан, шахти зупиняються, гірники шукають кращої долі за кордоном. Причина – зниження Центренерго закупівель вугілля у державних шахт.«Цього року у державних вугільних підприємств «Центренерго» купить менше вугілля, ніж минулого року. У 2017 році частка державних підприємств у постачаннях на ТЕС склала 57%, приватних – 32%, а частка імпорту – 11%. За результатами 2018 року частка державних підприємств очікується на рівні 47%, у приватних куплять майже стільки ж – частка становитиме 45%. Частка імпорту складе 8%», - сказав Ляшко.Щоб врятувати державні підприємства, критично важливо закріпити в приватизаційні умови конкурсу по Центренерго пункт про обов’язкову купівлю українського вугілля державних шахт. За інформацією Ляшка, наразі такого пункту нема.«Раніше за кожної приватизації генеруючих компаній ТЕС в умовах договору чітко було прописано – підприємства мають використовувати українське вугілля. Чому цього разу немає такої вимоги? Тому що корупційні схеми тіньових кураторів! Наступного року «Центренерго» ще знизить або взагалі зупинить закупівлю вугілля державних вуглевидобувних підприємств.Будуть брати або ресурс шахти «Краснолиманська», який має сумнівне походження, чи ще гірше - возити вугілля з РФ. Вимагаємо додати в приватизаційні умови «Центренерго» обов’язкову купівлю українського вугілля. Це гарантія стабільного збуту палива для державних шахт», – підкреслив лідер Радикальної партії України.Як повідомив голова Незалежного профспілки гірників, сьогодні станом на 7 ранку під землею проводять акцію протесту 98 гірників шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля». Вимога робітників - погасити заборгованість із заробітної плати, адже шахтарям ще за жовтень виплатили тільки 48% від зарплати.На початку року Центренерго повідомила, що готова викуповувати все вугілля державних шахт Львівсько-Волинського басейну. Ця інформація міститься в повідомленні компанії від 26 січня.