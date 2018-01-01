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У 18-річного волинянина стався інсульт: родина просить допомоги на лікування

У 18-річного волинянина стався інсульт: родина просить допомоги на лікування
Небайдужих волинян просять допомогти волинянину. Хвороба, яка звалилася на жителя Нововолинська Арсенія Кондрацького, стала несподіваним ударом для всієї родини. 18-річний хлопець переніс ішемічний інсульт, а після проведених обстежень у нього виявили вроджену ваду серця.

На даний момент Арсеній перебуває в Національному інституті серцево-судинної хірургії та чекає на проведення операції. Імплант, який мають встановити коштує 114 тисяч гривень, - пише БУГ.

Окрім того, родина витратила кошти на попереднє лікування та обстеження, потрібні будуть гроші на післяопераційний період.

Арсенію в листопаді виповнилося 19, його життя тільки починається. Він навчається на 3-му курсі Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. У школі вчився відмінно і зараз багато часу приділяє науці.

Мама хлопця Людмила розповіла як у її 18-річного сина стався інсульт та про те, як вдалося виявити його причину.

“25-го липня 2018 року сину стало погано, піднялася температура, не міг говорити. Я почала викликати “швидку”, та оператор сказала просто дати солодкого чаю, розмову закінчили. Далі Арсеній відкрив мені відео з ознаками інсульту, адже він навчається на медика. Я одразу знову набрала “103”, “швидка” приїхала, кардіограма “зашкалювала”. На місці вирішували куди класти – в кардіологію чи неврологію”, – згадує Людмила.

Арсеній три тижні лікувався в неврологічному відділенні Нововолинської центральної міської лікарні. На КТ головного мозку було виявлено ознаки ішемічного інсульту в правій півкулі мозочку та дві ретенційні кісти.

Після виписки з лікарні дали загальні рекомендації, сказали, що вчитися можна. Та те, що у 18-річного сина стався інсульт не давало спокою матері.

Людмила розповідає, що почали проходити усі можливі обстеження у столичних лікарнях, робити МРТ різних органів. А пройти УЗД серця підказав декан університету, в якому навчається Арсеній. При обстеженні виявили вроджену ваду серця – дефект міжпередсердної перегородки.

“Для мене це було великою несподіванкою, – говорить Людмила, – в пологовому сину робили безліч аналізів, бо у нас різні резуси крові. Та й на протязі життя жодних натяків на вроджену ваду серця. Якби ж ми знали раніше – зробили б відразу операцію”.

Мама Арсенія працює педагогом в одній з нововолинських шкіл, сім’я не є заможною. Частину необхідних коштів позичили. За допомогою звернулися до благодійних фондів.

Допомогу на проведення операції та лікування можна перерахувати на картку Приватбанку 5168 7573 293 14779 (Кондрацький Арсеній Васильович).

У 18-річного волинянина стався інсульт: родина просить допомоги на лікування
У 18-річного волинянина стався інсульт: родина просить допомоги на лікування


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Теги: допомога, кошти, Арсеній Кондрацький, Волинь
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