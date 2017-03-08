У Харкові на роботі в офісі повісилась нотаріус





Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції у Харківської області, - передає



Так, тіло жінки виявила її помічниця, яка вранці прийшла на роботу.



"Попередньо встановлено, що 46-річна харків’янка покінчила життя самогубством через повішення. Тіло без видимих ознак насильницької смерті буде направлено до моргу", – йдеться в повідомленні.



З власних джерел у правоохоронних органах УНН стало відомо, що жінка, яка повісилася, працювала нотаріусом.



"Залишила записку. Особисті проблеми в сім’ї. Це не стосуються її роботи", – повідомив співрозмовник агентства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В офісі у центрі Харкова знайшли повішеною 46-річну жінку.Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції у Харківської області, - передає УНН Так, тіло жінки виявила її помічниця, яка вранці прийшла на роботу."Попередньо встановлено, що 46-річна харків’янка покінчила життя самогубством через повішення. Тіло без видимих ознак насильницької смерті буде направлено до моргу", – йдеться в повідомленні.З власних джерел у правоохоронних органах УНН стало відомо, що жінка, яка повісилася, працювала нотаріусом."Залишила записку. Особисті проблеми в сім’ї. Це не стосуються її роботи", – повідомив співрозмовник агентства.

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