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У Харкові на роботі в офісі повісилась нотаріус

У Харкові на роботі в офісі повісилась нотаріус
В офісі у центрі Харкова знайшли повішеною 46-річну жінку.

Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції у Харківської області, - передає УНН.

Так, тіло жінки виявила її помічниця, яка вранці прийшла на роботу.

"Попередньо встановлено, що 46-річна харків’янка покінчила життя самогубством через повішення. Тіло без видимих ознак насильницької смерті буде направлено до моргу", – йдеться в повідомленні.

З власних джерел у правоохоронних органах УНН стало відомо, що жінка, яка повісилася, працювала нотаріусом.

"Залишила записку. Особисті проблеми в сім’ї. Це не стосуються її роботи", – повідомив співрозмовник агентства.

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Теги: Харків, самогубство
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