У Харкові на роботі в офісі повісилась нотаріус
Сьогодні, 15:18
В офісі у центрі Харкова знайшли повішеною 46-річну жінку.
Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції у Харківської області, - передає УНН.
Так, тіло жінки виявила її помічниця, яка вранці прийшла на роботу.
"Попередньо встановлено, що 46-річна харків’янка покінчила життя самогубством через повішення. Тіло без видимих ознак насильницької смерті буде направлено до моргу", – йдеться в повідомленні.
З власних джерел у правоохоронних органах УНН стало відомо, що жінка, яка повісилася, працювала нотаріусом.
"Залишила записку. Особисті проблеми в сім’ї. Це не стосуються її роботи", – повідомив співрозмовник агентства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції у Харківської області, - передає УНН.
Так, тіло жінки виявила її помічниця, яка вранці прийшла на роботу.
"Попередньо встановлено, що 46-річна харків’янка покінчила життя самогубством через повішення. Тіло без видимих ознак насильницької смерті буде направлено до моргу", – йдеться в повідомленні.
З власних джерел у правоохоронних органах УНН стало відомо, що жінка, яка повісилася, працювала нотаріусом.
"Залишила записку. Особисті проблеми в сім’ї. Це не стосуються її роботи", – повідомив співрозмовник агентства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Харкові на роботі в офісі повісилась нотаріус
Сьогодні, 15:18
Приватизація «Центренерго» ставить хрест на розвитку шахт Львівсько-Волинського басейну, – Олег Ляшко*
Сьогодні, 15:06
В Україні заборонили популярний препарат для корекції губ
Сьогодні, 14:53
У Луцьку горів сервісний центр МВС: показали фото після пожежі
Сьогодні, 14:20
Медіа