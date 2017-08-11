Викрадену на Волині «євробляху» знайшли в іншій області





Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише



Зазначається, що в ніч з 23 на 24 вересня цього року невідома особа викрала у Ковелі на вулиці Заводській з двору багатоквартирного будинку автомобіль БМВ 530 з іноземною реєстрацією.



Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.



У листопаді до Ковельського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що працівниками Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області виявлено викрадений автомобіль «БМВ 530», який перебував у розшуку. «Беху» доставили у Ковель на майданчик тимчасового утримання.



Голове фото – ілюстративне.

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