вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Викрадену на Волині «євробляху» знайшли в іншій області

Викрадену на Волині «євробляху» знайшли в іншій області
Поліція виявила крадену в Ковелі автівку на території міста Калинівка Вінницької області.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише Район.Ковель.

Зазначається, що в ніч з 23 на 24 вересня цього року невідома особа викрала у Ковелі на вулиці Заводській з двору багатоквартирного будинку автомобіль БМВ 530 з іноземною реєстрацією.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

У листопаді до Ковельського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що працівниками Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області виявлено викрадений автомобіль «БМВ 530», який перебував у розшуку. «Беху» доставили у Ковель на майданчик тимчасового утримання.

Голове фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, крадіжка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
Сьогодні, 16:00
Волинські медики їхали конями, щоб врятувати хвору бабцю. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:53
Викрадену на Волині «євробляху» знайшли в іншій області
Сьогодні, 15:45
У Харкові на роботі в офісі повісилась нотаріус
Сьогодні, 15:18
Приватизація «Центренерго» ставить хрест на розвитку шахт Львівсько-Волинського басейну, – Олег Ляшко
Сьогодні, 15:06
Схожі новини
На Волині злодій вкрав із автомобіля гроші та документи На Волині злодій вкрав із автомобіля гроші та документи
02 жовтень, 15:32
Волинянину, який викрав авто загрожує до 8 років тюрми Волинянину, який викрав авто загрожує до 8 років тюрми
11 серпень, 2017, 11:04
На Волині злодюжка поцупив з гаража корито На Волині злодюжка поцупив з гаража корито
08 грудень, 20:45
На Волині масово обкрадають автівки На Волині масово обкрадають автівки
07 грудень, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині випаде до 10 сантиметрів снігу
Сьогодні, 17:06
 0
За продаж частини наркотичної таблетки волинянин «сяде» на 4 роки
Сьогодні, 17:04
 0
Насіров поновився на посаді очільника ДФС
Сьогодні, 16:58
 0
Лучан запрошують на відкриття нового сімейного клубу англійської у «Промені»*
Сьогодні, 16:38
 0
Головна ялинка Луцька цьогоріч буде в золотистих іграшках. ФОТО
Сьогодні, 16:34
 0
Медіа
відео
1/8