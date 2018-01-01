вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські медики їхали конями, щоб врятувати хвору бабцю. ФОТО. ВІДЕО

Волинські медики їхали конями, щоб врятувати хвору бабцю. ФОТО. ВІДЕО
На Волині за умов повного бездоріжжя, відсутності вуличного освітлення, фельдшери бригади ЕМД пішки добиралися до місця виклику, де на їх допомогу чекала пацієнтка.

Про це повідомила головний фельдшер обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Данилюк.

"Після наданої медичної допомоги на місці виклику, пацієнтку для подальшого лікування необхідно було доставити в лікувальний заклад.
Через відсутність твердого покриття, автомобіль швидкої не доїхав до місця виклику кілька сотень метрів. Аби не втратити дорогоцінний час медикам прийшлось скористатись гужовим транспортом", - повідомила медик.

За кілька хвилини хвора була вже в теплому автомобілі швидкої і її успішно перевезли до лікарні.



Волинські медики їхали конями, щоб врятувати хвору бабцю. ФОТО. ВІДЕО
Волинські медики їхали конями, щоб врятувати хвору бабцю. ФОТО. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медицина, порятунок, медики, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Одесі від кору померла маленька дитина
Сьогодні, 16:04
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
Сьогодні, 16:00
Волинські медики їхали конями, щоб врятувати хвору бабцю. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:53
Викрадену на Волині «євробляху» знайшли в іншій області
Сьогодні, 15:45
У Харкові на роботі в офісі повісилась нотаріус
Сьогодні, 15:18
Схожі новини
У центрі Луцька можна буде перевіритися на ВІЛ У центрі Луцька можна буде перевіритися на ВІЛ
23 листопад, 19:36
На Волині медики «відкачали» бабусю-сердечницю На Волині медики «відкачали» бабусю-сердечницю
20 листопад, 16:51
На Волині чоловіка-сердечника медики «дістали з того світу» На Волині чоловіка-сердечника медики «дістали з того світу»
05 листопад, 16:01
Двоє пацієнтів з ножовими та шестеро з інфарктами: один день роботи волинських медиків Двоє пацієнтів з ножовими та шестеро з інфарктами: один день роботи волинських медиків
30 жовтень, 17:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині випаде до 10 сантиметрів снігу
Сьогодні, 17:06
 0
За продаж частини наркотичної таблетки волинянин «сяде» на 4 роки
Сьогодні, 17:04
 0
Насіров поновився на посаді очільника ДФС
Сьогодні, 16:58
 0
Лучан запрошують на відкриття нового сімейного клубу англійської у «Промені»*
Сьогодні, 16:38
 0
Головна ялинка Луцька цьогоріч буде в золотистих іграшках. ФОТО
Сьогодні, 16:34
 0
Медіа
відео
1/8