Волинські медики їхали конями, щоб врятувати хвору бабцю. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:53
На Волині за умов повного бездоріжжя, відсутності вуличного освітлення, фельдшери бригади ЕМД пішки добиралися до місця виклику, де на їх допомогу чекала пацієнтка.
Про це повідомила головний фельдшер обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Данилюк.
"Після наданої медичної допомоги на місці виклику, пацієнтку для подальшого лікування необхідно було доставити в лікувальний заклад.
Через відсутність твердого покриття, автомобіль швидкої не доїхав до місця виклику кілька сотень метрів. Аби не втратити дорогоцінний час медикам прийшлось скористатись гужовим транспортом", - повідомила медик.
За кілька хвилини хвора була вже в теплому автомобілі швидкої і її успішно перевезли до лікарні.
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Про це повідомила головний фельдшер обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Данилюк.
"Після наданої медичної допомоги на місці виклику, пацієнтку для подальшого лікування необхідно було доставити в лікувальний заклад.
Через відсутність твердого покриття, автомобіль швидкої не доїхав до місця виклику кілька сотень метрів. Аби не втратити дорогоцінний час медикам прийшлось скористатись гужовим транспортом", - повідомила медик.
За кілька хвилини хвора була вже в теплому автомобілі швидкої і її успішно перевезли до лікарні.
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