Волинські медики їхали конями, щоб врятувати хвору бабцю. ФОТО. ВІДЕО

На Волині за умов повного бездоріжжя, відсутності вуличного освітлення, фельдшери бригади ЕМД пішки добиралися до місця виклику, де на їх допомогу чекала пацієнтка.Про це повідомила головний фельдшер обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"Після наданої медичної допомоги на місці виклику, пацієнтку для подальшого лікування необхідно було доставити в лікувальний заклад.Через відсутність твердого покриття, автомобіль швидкої не доїхав до місця виклику кілька сотень метрів. Аби не втратити дорогоцінний час медикам прийшлось скористатись гужовим транспортом", - повідомила медик.За кілька хвилини хвора була вже в теплому автомобілі швидкої і її успішно перевезли до лікарні.