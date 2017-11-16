Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Сьогодні, 18:39
Десяток виробників сиру з Волині та Рівненщини презентували лучанам продукцію своїх торгових марок у ТЦ «Промінь».
Ярмарок сирів відбувся у ТЦ «Промінь» у вівторок, 11 грудня.
На заході були присутні генеральний консул Республіки Польща Вєслав Мазур, голова Фундації Європейська Академія Самоврядування Анджей Страва, консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Марек Запур та заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Волинскої ОДА Людмила Петриканин.
Як зазначила координаторка проектів ВОГО «Фонд місцевого розвитку» Ельвіра Яцута, захід відбувся в рамках проекту «Сприяння впровадженню новітніх технологій переробки молока у Волинській та Рівненській областях шляхом ознайомлення з кращими польськими практиками».
«Протягом липня-листопада виробники сирів з Волинської та Рівненської областей відвідували тренінги, брали участь в ознайомлювальних поїздках до підприємств з України та Польщі з метою покращити свої навики у сироварінні. Сьогодні вони мають можливість представити власну продукцію», – розповіла Ельвіра Яцута.
Під час ярмарку Анджей Страва представив присутнім посібник «Порадник для сироварів», автор якого, Кшиштоф Яворський, 20 років життя присвятив мистецтву сироваріння. У книзі зібрані поради про те, як почати власну справу та створити унікальний смак сиру.
У ярмарку взяли участь виробники з Рівненщини (СОК «ГориньДар»), з Волині («Шацький молокозавод», «Старий Порицьк», «Угринівмолоко», виробники Наталія Видрич та Віктор Бошель, СОК «Степ», ФГ «Шляхом традицій»).
Проект отримав фінансову підтримку від Міністерства закордонних справ Республіки Польща в рамках програми «Польська допомога» в галузі розвитку. Підтримали ініціативу Генеральне Консульство РП в Луцьку та Департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.
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Ярмарок сирів відбувся у ТЦ «Промінь» у вівторок, 11 грудня.
На заході були присутні генеральний консул Республіки Польща Вєслав Мазур, голова Фундації Європейська Академія Самоврядування Анджей Страва, консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Марек Запур та заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Волинскої ОДА Людмила Петриканин.
Як зазначила координаторка проектів ВОГО «Фонд місцевого розвитку» Ельвіра Яцута, захід відбувся в рамках проекту «Сприяння впровадженню новітніх технологій переробки молока у Волинській та Рівненській областях шляхом ознайомлення з кращими польськими практиками».
«Протягом липня-листопада виробники сирів з Волинської та Рівненської областей відвідували тренінги, брали участь в ознайомлювальних поїздках до підприємств з України та Польщі з метою покращити свої навики у сироварінні. Сьогодні вони мають можливість представити власну продукцію», – розповіла Ельвіра Яцута.
Під час ярмарку Анджей Страва представив присутнім посібник «Порадник для сироварів», автор якого, Кшиштоф Яворський, 20 років життя присвятив мистецтву сироваріння. У книзі зібрані поради про те, як почати власну справу та створити унікальний смак сиру.
У ярмарку взяли участь виробники з Рівненщини (СОК «ГориньДар»), з Волині («Шацький молокозавод», «Старий Порицьк», «Угринівмолоко», виробники Наталія Видрич та Віктор Бошель, СОК «Степ», ФГ «Шляхом традицій»).
Проект отримав фінансову підтримку від Міністерства закордонних справ Республіки Польща в рамках програми «Польська допомога» в галузі розвитку. Підтримали ініціативу Генеральне Консульство РП в Луцьку та Департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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