Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО

Десяток виробників сиру з Волині та Рівненщини презентували лучанам продукцію своїх торгових марок у ТЦ «Промінь».Ярмарок сирів відбувся у ТЦ «Промінь» у вівторок, 11 грудня.На заході були присутні генеральний консул Республіки Польща, голова Фундації Європейська Академія Самоврядування, консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцькута заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Волинскої ОДАЯк зазначила координаторка проектів ВОГО «Фонд місцевого розвитку», захід відбувся в рамках проекту «Сприяння впровадженню новітніх технологій переробки молока у Волинській та Рівненській областях шляхом ознайомлення з кращими польськими практиками».«Протягом липня-листопада виробники сирів з Волинської та Рівненської областей відвідували тренінги, брали участь в ознайомлювальних поїздках до підприємств з України та Польщі з метою покращити свої навики у сироварінні. Сьогодні вони мають можливість представити власну продукцію», – розповіла Ельвіра Яцута.Під час ярмарку Анджей Страва представив присутнім посібник «Порадник для сироварів», автор якого,, 20 років життя присвятив мистецтву сироваріння. У книзі зібрані поради про те, як почати власну справу та створити унікальний смак сиру.У ярмарку взяли участь виробники з Рівненщини (СОК «ГориньДар»), з Волині («Шацький молокозавод», «Старий Порицьк», «Угринівмолоко», виробники Наталія Видрич та Віктор Бошель, СОК «Степ», ФГ «Шляхом традицій»).Проект отримав фінансову підтримку від Міністерства закордонних справ Республіки Польща в рамках програми «Польська допомога» в галузі розвитку. Підтримали ініціативу Генеральне Консульство РП в Луцьку та Департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.