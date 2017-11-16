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Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО

Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Десяток виробників сиру з Волині та Рівненщини презентували лучанам продукцію своїх торгових марок у ТЦ «Промінь».

Ярмарок сирів відбувся у ТЦ «Промінь» у вівторок, 11 грудня.

На заході були присутні генеральний консул Республіки Польща Вєслав Мазур, голова Фундації Європейська Академія Самоврядування Анджей Страва, консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Марек Запур та заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Волинскої ОДА Людмила Петриканин.

Як зазначила координаторка проектів ВОГО «Фонд місцевого розвитку» Ельвіра Яцута, захід відбувся в рамках проекту «Сприяння впровадженню новітніх технологій переробки молока у Волинській та Рівненській областях шляхом ознайомлення з кращими польськими практиками».

«Протягом липня-листопада виробники сирів з Волинської та Рівненської областей відвідували тренінги, брали участь в ознайомлювальних поїздках до підприємств з України та Польщі з метою покращити свої навики у сироварінні. Сьогодні вони мають можливість представити власну продукцію», – розповіла Ельвіра Яцута.

Під час ярмарку Анджей Страва представив присутнім посібник «Порадник для сироварів», автор якого, Кшиштоф Яворський, 20 років життя присвятив мистецтву сироваріння. У книзі зібрані поради про те, як почати власну справу та створити унікальний смак сиру.

У ярмарку взяли участь виробники з Рівненщини (СОК «ГориньДар»), з Волині («Шацький молокозавод», «Старий Порицьк», «Угринівмолоко», виробники Наталія Видрич та Віктор Бошель, СОК «Степ», ФГ «Шляхом традицій»).

Проект отримав фінансову підтримку від Міністерства закордонних справ Республіки Польща в рамках програми «Польська допомога» в галузі розвитку. Підтримали ініціативу Генеральне Консульство РП в Луцьку та Департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО

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Теги: сир, виробники сиру
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