вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Одесі від кору померла маленька дитина

В Одесі від кору померла маленька дитина
В Одесі через ускладнення від кору померла дитина.

Як повідомили у департаменті охорони здоров'я Одеської міської ради, сьогодні в Одеській міській інфекційній лікарні помер хлопчик 2017 року народження, - пише УНІАН.

«Дитина - житель Одеси, 1 рік 3 місяці, смерть настала в результаті корової пневмонії. На момент надходження до лікарні була інформація про попередній контакт з хворим на кір», - повідомили в департаменті.

Зазначається, що раніше дитина захворіла на бронхіт, через що проходила лікування в іншому лікувальному закладі (в Суворовському районі Одеси), де у нього був контакт з хворим на кір. Потім його направили до інфекційної клінічної лікарні, де діагностували двостороннє запалення легенів.

За даними представника департаменту, в результаті зараження вірусом кору у хлопчика почалася повторна пневмонія, яка призвела до смерті.

Зазначається, що дитина не проходила планову вакцинацію.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кір, хвороба, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині жінка через суд намагається замінити слідчого у справі вбивства її сина
Сьогодні, 16:33
Свято наближається: у Луцьку покажуть різдвяні фільми
Сьогодні, 16:15
В Одесі від кору померла маленька дитина
Сьогодні, 16:04
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
Сьогодні, 16:00
Волинські медики їхали конями, щоб врятувати хвору бабцю. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:53
Схожі новини
В Україні через кір померла новонароджена дитина В Україні через кір померла новонароджена дитина
27 лютий, 18:01
В Україні від кору померло 4 людини В Україні від кору померло 4 людини
16 грудень, 2017, 13:36
Через кір на Волині закрили шість класів Через кір на Волині закрили шість класів
10 грудень, 19:37
Не вакцинували через релігію: на Волині на кір захворіли 20 дітей Не вакцинували через релігію: на Волині на кір захворіли 20 дітей
10 грудень, 16:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині випаде до 10 сантиметрів снігу
Сьогодні, 17:06
 0
За продаж частини наркотичної таблетки волинянин «сяде» на 4 роки
Сьогодні, 17:04
 0
Насіров поновився на посаді очільника ДФС
Сьогодні, 16:58
 0
Лучан запрошують на відкриття нового сімейного клубу англійської у «Промені»*
Сьогодні, 16:38
 0
Головна ялинка Луцька цьогоріч буде в золотистих іграшках. ФОТО
Сьогодні, 16:34
 0
Медіа
відео
1/8