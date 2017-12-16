В Одесі від кору померла маленька дитина





Як повідомили у департаменті охорони здоров'я Одеської міської ради, сьогодні в Одеській міській інфекційній лікарні помер хлопчик 2017 року народження, - пише



«Дитина - житель Одеси, 1 рік 3 місяці, смерть настала в результаті корової пневмонії. На момент надходження до лікарні була інформація про попередній контакт з хворим на кір», - повідомили в департаменті.



Зазначається, що раніше дитина захворіла на бронхіт, через що проходила лікування в іншому лікувальному закладі (в Суворовському районі Одеси), де у нього був контакт з хворим на кір. Потім його направили до інфекційної клінічної лікарні, де діагностували двостороннє запалення легенів.



За даними представника департаменту, в результаті зараження вірусом кору у хлопчика почалася повторна пневмонія, яка призвела до смерті.



Зазначається, що дитина не проходила планову вакцинацію.





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