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Свято наближається: у Луцьку покажуть різдвяні фільми

Свято наближається: у Луцьку покажуть різдвяні фільми
У ніч із суботи на неділю, 15-16 грудня, починаючи з 20:00 у бібліотеці (за адресою проспект Президента Грушевського, 1) відбудеться останній у цьому році нічний кіноперегляд від проекту «Lutsk night cinema».

Орієнтовне завершення кінопоказу припадає на 6 годину ранку.

Традиційно команда організаторів уже обрала перед Новим роком стрічки, які створять святковий настрій:

«Вартові легенд»
«Чотири Різдва»
«Відпочинок за обміном»
«Жах перед Різдвом»
«Це прекрасне життя»

«Кожна із кінострічок, які увійшли до фінального списку (насправді, ми мали набагато більше варіантів), – це просто прекрасні твори кіномистецтва до свят. Тут вам і атмосфера, і добрі, цікаві історії, і неймовірний настрій. Саме таким ми хочемо бачити завершення 2018-го року для наших любих глядачів», - повідомили організатори.

Вони радять глядачам запастися покривальцями та карематами, щоб ця ніч кіно пройшла максимально комфортно. Також варто взяти із собою гарячі (але безалкольні) напої, смаколики, хорошу компанію та чудовий настрій. Важливо не забути змінне взуття.

Захід є безкоштовним, вітаються добровільні внески. На цей кінопоказ можна потрапити за реєстрацією: https://goo.gl/forms/cifUYaxgVCPqDb3k2

Свято наближається: у Луцьку покажуть різдвяні фільми

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Теги: кіно, кіноперегляд, свято, Різдво
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