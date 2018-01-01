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ПриватБанк пропонує волинянам новорічні подарунки у розстрочку*

ПриватБанк пропонує волинянам новорічні подарунки у розстрочку*
До нового року залишилися лічені тижні - саме час подбати про подарунки для рідних і близьких. Зробити свята комфортними для гаманця допоможе ПриватБанк.

ПриватБанк пропонує волинянам послугу «Оплата частинами». Це сервіс для здійснення дороговартісних покупок у розстрочку. Його зручність полягає в тому, що ціна товару ділиться на кілька рівних частин, які щомісяця списуються з банківської картки. Щоб оформити «Оплату частинами», необхідна лише картка «Універсальна» ПриватБанку і потрібний ліміт коштів. Товар або послугу клієнт отримує відразу, а оплата щомісяця автоматично списується рівними частинами з картки «Універсальна».

Напередодні свят ця послуга особливо актуальна. Так, лучани можуть придбати частинами побутову техніку та ґаджети (магазини Comfy, Ельдорадо, Фокстрот, Алло, ЖЖУК та інші), товари для спорту і активного відпочинку («Інтер Атлетика», «Велозона» тощо), одяг та взуття («Lady Braska», «Манго»).

Окрім того, з допомогою «Оплати частинами» можна забезпечити собі чудовий вигляд до свят, адже серед партнерів ПриватБанку - стоматологічні клініки, салони краси та магазини парфумерії.

Із повним переліком магазинів-партнерів можна ознайомитися на сайті chast.privatbank.ua. Доступну суму для оформлення розстрочки можна перевірити у Приват24, в терміналі самообслуговування та мобільному додатку «Oплата чaстинами». Окрім того, щоб дізнатися доступний ліміт, можна відправити SMS із текстом chast на номер 10060 або залишити заявку на сайті chast.privatbank.ua.
ПриватБанк пропонує волинянам новорічні подарунки у розстрочку*

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Теги: ПриватБанк
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