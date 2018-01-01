ПриватБанк пропонує волинянам новорічні подарунки у розстрочку*

До нового року залишилися лічені тижні - саме час подбати про подарунки для рідних і близьких. Зробити свята комфортними для гаманця допоможе ПриватБанк.ПриватБанк пропонує волинянам послугу «Оплата частинами». Це сервіс для здійснення дороговартісних покупок у розстрочку. Його зручність полягає в тому, що ціна товару ділиться на кілька рівних частин, які щомісяця списуються з банківської картки. Щоб оформити «Оплату частинами», необхідна лише картка «Універсальна» ПриватБанку і потрібний ліміт коштів. Товар або послугу клієнт отримує відразу, а оплата щомісяця автоматично списується рівними частинами з картки «Універсальна».Напередодні свят ця послуга особливо актуальна. Так, лучани можуть придбати частинами побутову техніку та ґаджети (магазини Comfy, Ельдорадо, Фокстрот, Алло, ЖЖУК та інші), товари для спорту і активного відпочинку («Інтер Атлетика», «Велозона» тощо), одяг та взуття («Lady Braska», «Манго»).Окрім того, з допомогою «Оплати частинами» можна забезпечити собі чудовий вигляд до свят, адже серед партнерів ПриватБанку - стоматологічні клініки, салони краси та магазини парфумерії.Із повним переліком магазинів-партнерів можна ознайомитися на сайті chast.privatbank.ua. Доступну суму для оформлення розстрочки можна перевірити у Приват24, в терміналі самообслуговування та мобільному додатку «Oплата чaстинами». Окрім того, щоб дізнатися доступний ліміт, можна відправити SMS із текстом chast на номер 10060 або залишити заявку на сайті chast.privatbank.ua.