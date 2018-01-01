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Головна ялинка Луцька цьогоріч буде в золотистих іграшках. ФОТО

Головна ялинка Луцька цьогоріч буде в золотистих іграшках. ФОТО
У Луцьку на Театральному майдані почали прикрашати головні ялинки міста.

Про це розповів директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Юрій Крась, - пише Перший. Цьогоріч головна новорічна ялинка Луцька відрізнятиметься від минулорічної – усі іграшки та ілюмінація будуть в одному кольорі.

«Минулого року в три кольори наряджали. А цього року в один – жовтий. Будуть золотисті іграшки та жовта ілюмінація. Просто хочеться чогось нового», – розповів головний комунальник Луцька.

За його словами, на закупівлю нових іграшок витратили близько 40 тисяч гривень. Їх розвішають не лише на головній ялинці міста, а й на інших локаціях. Ілюмінація обійшлася у 70 тисяч гривень.

«Подіум, який встановлювали біля ялинки, трохи прогнив, тому ми його відновлюватимемо. Так само будуть ті всі фігурки ковані і сніговик буде. Ми не сильно розганяємось, бо для такого треба бюджет в 2 мільйони гривень», – запевнив Юрій Крась.

Засвічувати новорічну ялинку планують традиційно 19 грудня, в День Святого Миколая.

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Головна ялинка Луцька цьогоріч буде в золотистих іграшках. ФОТО
Головна ялинка Луцька цьогоріч буде в золотистих іграшках. ФОТО
Головна ялинка Луцька цьогоріч буде в золотистих іграшках. ФОТО
Головна ялинка Луцька цьогоріч буде в золотистих іграшках. ФОТО

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Теги: Новий рік, Луцьк, свято, ялинки
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