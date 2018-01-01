Головна ялинка Луцька цьогоріч буде в золотистих іграшках. ФОТО





Про це розповів директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Юрій Крась, - пише



«Минулого року в три кольори наряджали. А цього року в один – жовтий. Будуть золотисті іграшки та жовта ілюмінація. Просто хочеться чогось нового», – розповів головний комунальник Луцька.



За його словами, на закупівлю нових іграшок витратили близько 40 тисяч гривень. Їх розвішають не лише на головній ялинці міста, а й на інших локаціях. Ілюмінація обійшлася у 70 тисяч гривень.



«Подіум, який встановлювали біля ялинки, трохи прогнив, тому ми його відновлюватимемо. Так само будуть ті всі фігурки ковані і сніговик буде. Ми не сильно розганяємось, бо для такого треба бюджет в 2 мільйони гривень», – запевнив Юрій Крась.



Засвічувати новорічну ялинку планують традиційно 19 грудня, в День Святого Миколая.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Театральному майдані почали прикрашати головні ялинки міста.Про це розповів директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради, - пише Перший . Цьогоріч головна новорічна ялинка Луцька відрізнятиметься від минулорічної – усі іграшки та ілюмінація будуть в одному кольорі.«Минулого року в три кольори наряджали. А цього року в один – жовтий. Будуть золотисті іграшки та жовта ілюмінація. Просто хочеться чогось нового», – розповів головний комунальник Луцька.За його словами, на закупівлю нових іграшок витратили близько 40 тисяч гривень. Їх розвішають не лише на головній ялинці міста, а й на інших локаціях. Ілюмінація обійшлася у 70 тисяч гривень.«Подіум, який встановлювали біля ялинки, трохи прогнив, тому ми його відновлюватимемо. Так само будуть ті всі фігурки ковані і сніговик буде. Ми не сильно розганяємось, бо для такого треба бюджет в 2 мільйони гривень», – запевнив Юрій Крась.Засвічувати новорічну ялинку планують традиційно 19 грудня, в День Святого Миколая.

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