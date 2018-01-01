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Лучан запрошують на відкриття нового сімейного клубу англійської у «Промені»*

Лучан запрошують на відкриття нового сімейного клубу англійської у «Промені»*
У четвер, 13 грудня у РЦ «Промінь» відбудеться урочисте відкриття філії мовного центру «Мандарин».

Як розповідають організатори, це буде новий сімейний формат «живої» англійської мови.

Дітки навчатимуться разом з батьками, малюки вивчатимуть англійську з носіями мови, а найменших учнів чекає ігрова кімната з англомовною нянею. Цікаві мовні клуби щотижня, творчі заняття, актуальні теми і дружня атмосфера - все це робить Mandarin Family Club унікальною мовною школою.

Діток та дорослих запрошують на урочисте відкриття сімейного клубу англійської 13 грудня о 18:00.

На гостей чекають:

- розваги та вікторини;
- подарунки;
- танці та ігри;
- розіграш призів;
- яскрава фотосесія.

Тел. +380 (66) 703 78 73.
Лучан запрошують на відкриття нового сімейного клубу англійської у «Промені»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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