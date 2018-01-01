Лучан запрошують на відкриття нового сімейного клубу англійської у «Промені»*
Сьогодні, 16:38
У четвер, 13 грудня у РЦ «Промінь» відбудеться урочисте відкриття філії мовного центру «Мандарин».
Як розповідають організатори, це буде новий сімейний формат «живої» англійської мови.
Дітки навчатимуться разом з батьками, малюки вивчатимуть англійську з носіями мови, а найменших учнів чекає ігрова кімната з англомовною нянею. Цікаві мовні клуби щотижня, творчі заняття, актуальні теми і дружня атмосфера - все це робить Mandarin Family Club унікальною мовною школою.
Діток та дорослих запрошують на урочисте відкриття сімейного клубу англійської 13 грудня о 18:00.
На гостей чекають:
- розваги та вікторини;
- подарунки;
- танці та ігри;
- розіграш призів;
- яскрава фотосесія.
Тел. +380 (66) 703 78 73.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як розповідають організатори, це буде новий сімейний формат «живої» англійської мови.
Дітки навчатимуться разом з батьками, малюки вивчатимуть англійську з носіями мови, а найменших учнів чекає ігрова кімната з англомовною нянею. Цікаві мовні клуби щотижня, творчі заняття, актуальні теми і дружня атмосфера - все це робить Mandarin Family Club унікальною мовною школою.
Діток та дорослих запрошують на урочисте відкриття сімейного клубу англійської 13 грудня о 18:00.
На гостей чекають:
- розваги та вікторини;
- подарунки;
- танці та ігри;
- розіграш призів;
- яскрава фотосесія.
Тел. +380 (66) 703 78 73.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Насіров поновився на посаді очільника ДФС
Сьогодні, 16:58
Лучан запрошують на відкриття нового сімейного клубу англійської у «Промені»*
Сьогодні, 16:38
Головна ялинка Луцька цьогоріч буде в золотистих іграшках. ФОТО
Сьогодні, 16:34
Медіа