Лучан запрошують на відкриття нового сімейного клубу англійської у «Промені»*





Як розповідають організатори, це буде новий сімейний формат «живої» англійської мови.



Дітки навчатимуться разом з батьками, малюки вивчатимуть англійську з носіями мови, а найменших учнів чекає ігрова кімната з англомовною нянею. Цікаві мовні клуби щотижня, творчі заняття, актуальні теми і дружня атмосфера - все це робить Mandarin Family Club унікальною мовною школою.



Діток та дорослих запрошують на урочисте відкриття сімейного клубу англійської 13 грудня о 18:00.



На гостей чекають:



- розваги та вікторини;

- подарунки;

- танці та ігри;

- розіграш призів;

- яскрава фотосесія.



Тел. +380 (66) 703 78 73.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 13 грудня у РЦ «Промінь» відбудеться урочисте відкриття філії мовного центру «Мандарин».Як розповідають організатори, це буде новий сімейний формат «живої» англійської мови.Дітки навчатимуться разом з батьками, малюки вивчатимуть англійську з носіями мови, а найменших учнів чекає ігрова кімната з англомовною нянею. Цікаві мовні клуби щотижня, творчі заняття, актуальні теми і дружня атмосфера - все це робить Mandarin Family Club унікальною мовною школою.Діток та дорослих запрошують на урочисте відкриття сімейного клубу англійської 13 грудня о 18:00.На гостей чекають:- розваги та вікторини;- подарунки;- танці та ігри;- розіграш призів;- яскрава фотосесія.Тел. +380 (66) 703 78 73.

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