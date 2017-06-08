Насіров поновився на посаді очільника ДФС

Романа Насірова поновили на посаді.



Таке рішення ухвалив окружний адміністративний суд Києва 11 грудня. Про це Любомир Дроздовський.



За словами адвоката, рішення суду підлягає негайному виконанню, тому Насірова відновили на посаді відсьогодні — з 11 грудня.



Також суд зобов'язав виплатити йому зарплатню за вимушений прогул.



Водночас депутат Верховної Ради Андрій Журжій зазначив, що представник Насірова в суді повідомив, що поновлення вимагали у зв'язку з порушенням процедури під час звільнення.



«Судячи з поведінки одного з колегії суддів, суд сумнівався в достовірності факту існування в екс-голови ДФС України громадянства Об'єднаного Королівства», — написав Журжій.



Нагадаємо, у січні уряд звільнив главу ДФС Романа Насірова, якого суд відсторонив від посади ще у 2017 році. Сам екс-чиновник обурився, що не зміг виступити на засіданні уряду і пообіцяв довести неправомірність рішення.



Романа Насірова відсторонили від посади керівника ДФС на початку березня 2017 року, одразу після того, як детективи НАБУ затримали його і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 100 млн гривень.



10 листопада 2017 року відстороненому главі ДФС Насірову вручили обвинувальний акт. На думку слідства, Насіров дав дозвіл на розстрочення податкових боргів підприємствам народного депутата Олександра Онищенка. Тим самим завдав збитків бюджету на 2 мільярди гривень, уважають у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.



31 січня Кабінет міністрів звільнив Насірова, якому інкримінують зловживання владою і службовим становищем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екс-голову Державної фіскальної служби Українипоновили на посаді.Таке рішення ухвалив окружний адміністративний суд Києва 11 грудня. Про це Громадському повідомив адвокат НасіроваЗа словами адвоката, рішення суду підлягає негайному виконанню, тому Насірова відновили на посаді відсьогодні — з 11 грудня.Також суд зобов'язав виплатити йому зарплатню за вимушений прогул.Водночас депутат Верховної Ради Андрій Журжій зазначив, що представник Насірова в суді повідомив, що поновлення вимагали у зв'язку з порушенням процедури під час звільнення.«Судячи з поведінки одного з колегії суддів, суд сумнівався в достовірності факту існування в екс-голови ДФС України громадянства Об'єднаного Королівства», — написав Журжій.Нагадаємо, у січні уряд звільнив главу ДФС Романа Насірова, якого суд відсторонив від посади ще у 2017 році. Сам екс-чиновник обурився, що не зміг виступити на засіданні уряду і пообіцяв довести неправомірність рішення.Романа Насірова відсторонили від посади керівника ДФС на початку березня 2017 року, одразу після того, як детективи НАБУ затримали його і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 100 млн гривень.10 листопада 2017 року відстороненому главі ДФС Насірову вручили обвинувальний акт. На думку слідства, Насіров дав дозвіл на розстрочення податкових боргів підприємствам народного депутата Олександра Онищенка. Тим самим завдав збитків бюджету на 2 мільярди гривень, уважають у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.31 січня Кабінет міністрів звільнив Насірова, якому інкримінують зловживання владою і службовим становищем.

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