На Волині випаде до 10 сантиметрів снігу

Волинян попереджають про погіршення погодних умов.Так, з 12 грудня в Україні буде погіршення погодних умов. Це пов’язано з циклоном, що рухається з Кримського півострова. Відтак, волинян просять утриматися від далеких поїздок, - інформує прес-служба Волинської облдержадміністрації.На Волині вже 13 грудня по всій області випаде від 5 до 10 см снігу. Тож, аби запобігти транспортного колапсу на автошляхах, волинян просять не вирушати в далекі подорожі та, за можливості, користуватися громадським транспортом.