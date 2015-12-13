На Волині випаде до 10 сантиметрів снігу
Сьогодні, 17:06
Волинян попереджають про погіршення погодних умов.
Так, з 12 грудня в Україні буде погіршення погодних умов. Це пов’язано з циклоном, що рухається з Кримського півострова. Відтак, волинян просять утриматися від далеких поїздок, - інформує прес-служба Волинської облдержадміністрації.
На Волині вже 13 грудня по всій області випаде від 5 до 10 см снігу. Тож, аби запобігти транспортного колапсу на автошляхах, волинян просять не вирушати в далекі подорожі та, за можливості, користуватися громадським транспортом.
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Так, з 12 грудня в Україні буде погіршення погодних умов. Це пов’язано з циклоном, що рухається з Кримського півострова. Відтак, волинян просять утриматися від далеких поїздок, - інформує прес-служба Волинської облдержадміністрації.
На Волині вже 13 грудня по всій області випаде від 5 до 10 см снігу. Тож, аби запобігти транспортного колапсу на автошляхах, волинян просять не вирушати в далекі подорожі та, за можливості, користуватися громадським транспортом.
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