Волинські призовники «косять» від армії на заробітках





Про це розповів на оперативній нараді в Шацькій РДА військовий комісар Шацького РВК Олег Кивлюк, звітуючи про стан виконання заходів, що пов’язані з призовом на військову службу за контрактом та призовом на військову строкову службу до Збройних сил України на території району в жовтні-грудні 2018 року, - повідомляє



Загалом, за словами військового комісара, на осінній призов планувалося вивчення 282 призовників (відповідно до списків, поданих органами місцевого самоврядування). З них на даний час альтернативну службу проходить один чоловік, відстрочку за сімейними обставинами мають шість чоловік, за навчанням – 37 чоловік, для продовження професійної діяльності – три чоловіка, та 43 чоловіка, які не досягли 20-річного віку.



На даний час оповістили лише 33 призовників. Причини такого низького рівня оповіщення, як відзначив Олег Кивлюк, є те, що велика кількість призовників перебувають на заробітках за кордоном або в інших містах України (72 особи, або 27%).



Також значна кількість призовників переховуються за місцем проживання (89 осіб, що становить 33%). Для проходження медичного огляду прибули 69 осіб, з них завершили проходження 59. Визнані придатними 45 осіб, непридатними – 13.



«Але є ще юнаки, котрі хочуть йти служити, та їм забороняють батьки. Хоча строкова служба у майбутньому буде корисною хлопцям, адже пріоритет при відборі на різноманітні посади надають чоловікам, які мають військову службу за плечима. Окрім того, добровольцям призовної служби можемо запропонувати службу в елітних військах, зокрема, Національній гвардії чи прикордонних військах. Тому просив би представників органів місцевого самоврядування оповістити юнаків про це. А юнаки, які мають відстрочки від строкової служби, мають принести відповідні документи чи довідки», - зазначив військовий комісар.



Допомогти військовому комісаріату уточнити списки призовників, зокрема, зняти з військового обліку Шацького комісаріату тих осіб, котрі вже роками не проживають в районі, просив сільських голів Василь Голядинець, голова Шацької РДА.



«Військкомат сьогодні працює нормально, але працівники не можуть знати усіх хлопців-призовників, де вони живуть і чим займаються. Просив би сільських голів допомогти навести лад зі списками військовозобов'язаних та призовників. Разом щз тим проводити належну агітаційну роботу серед них, адже в нас є хлопці, котрі розуміють важливість проходження служби в армії, і їх треба тільки підштовхнути до цього кроку», - відзначив голова РДА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже половина юнаків призовного віку або переховуються вдома, або виїжджають на заробітки за кордон чи інші області України.Про це розповів на оперативній нараді в Шацькій РДА військовий комісар Шацького РВК, звітуючи про стан виконання заходів, що пов’язані з призовом на військову службу за контрактом та призовом на військову строкову службу до Збройних сил України на території району в жовтні-грудні 2018 року, - повідомляє Район. Шацьк Загалом, за словами військового комісара, на осінній призов планувалося вивчення 282 призовників (відповідно до списків, поданих органами місцевого самоврядування). З них на даний час альтернативну службу проходить один чоловік, відстрочку за сімейними обставинами мають шість чоловік, за навчанням – 37 чоловік, для продовження професійної діяльності – три чоловіка, та 43 чоловіка, які не досягли 20-річного віку.На даний час оповістили лише 33 призовників. Причини такого низького рівня оповіщення, як відзначив Олег Кивлюк, є те, що велика кількість призовників перебувають на заробітках за кордоном або в інших містах України (72 особи, або 27%).Також значна кількість призовників переховуються за місцем проживання (89 осіб, що становить 33%). Для проходження медичного огляду прибули 69 осіб, з них завершили проходження 59. Визнані придатними 45 осіб, непридатними – 13.«Але є ще юнаки, котрі хочуть йти служити, та їм забороняють батьки. Хоча строкова служба у майбутньому буде корисною хлопцям, адже пріоритет при відборі на різноманітні посади надають чоловікам, які мають військову службу за плечима. Окрім того, добровольцям призовної служби можемо запропонувати службу в елітних військах, зокрема, Національній гвардії чи прикордонних військах. Тому просив би представників органів місцевого самоврядування оповістити юнаків про це. А юнаки, які мають відстрочки від строкової служби, мають принести відповідні документи чи довідки», - зазначив військовий комісар.Допомогти військовому комісаріату уточнити списки призовників, зокрема, зняти з військового обліку Шацького комісаріату тих осіб, котрі вже роками не проживають в районі, просив сільських голів, голова Шацької РДА.«Військкомат сьогодні працює нормально, але працівники не можуть знати усіх хлопців-призовників, де вони живуть і чим займаються. Просив би сільських голів допомогти навести лад зі списками військовозобов'язаних та призовників. Разом щз тим проводити належну агітаційну роботу серед них, адже в нас є хлопці, котрі розуміють важливість проходження служби в армії, і їх треба тільки підштовхнути до цього кроку», - відзначив голова РДА.

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