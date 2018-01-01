вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські призовники «косять» від армії на заробітках

Волинські призовники «косять» від армії на заробітках
Майже половина юнаків призовного віку або переховуються вдома, або виїжджають на заробітки за кордон чи інші області України.

Про це розповів на оперативній нараді в Шацькій РДА військовий комісар Шацького РВК Олег Кивлюк, звітуючи про стан виконання заходів, що пов’язані з призовом на військову службу за контрактом та призовом на військову строкову службу до Збройних сил України на території району в жовтні-грудні 2018 року, - повідомляє Район. Шацьк.

Загалом, за словами військового комісара, на осінній призов планувалося вивчення 282 призовників (відповідно до списків, поданих органами місцевого самоврядування). З них на даний час альтернативну службу проходить один чоловік, відстрочку за сімейними обставинами мають шість чоловік, за навчанням – 37 чоловік, для продовження професійної діяльності – три чоловіка, та 43 чоловіка, які не досягли 20-річного віку.

На даний час оповістили лише 33 призовників. Причини такого низького рівня оповіщення, як відзначив Олег Кивлюк, є те, що велика кількість призовників перебувають на заробітках за кордоном або в інших містах України (72 особи, або 27%).

Також значна кількість призовників переховуються за місцем проживання (89 осіб, що становить 33%). Для проходження медичного огляду прибули 69 осіб, з них завершили проходження 59. Визнані придатними 45 осіб, непридатними – 13.

«Але є ще юнаки, котрі хочуть йти служити, та їм забороняють батьки. Хоча строкова служба у майбутньому буде корисною хлопцям, адже пріоритет при відборі на різноманітні посади надають чоловікам, які мають військову службу за плечима. Окрім того, добровольцям призовної служби можемо запропонувати службу в елітних військах, зокрема, Національній гвардії чи прикордонних військах. Тому просив би представників органів місцевого самоврядування оповістити юнаків про це. А юнаки, які мають відстрочки від строкової служби, мають принести відповідні документи чи довідки», - зазначив військовий комісар.

Допомогти військовому комісаріату уточнити списки призовників, зокрема, зняти з військового обліку Шацького комісаріату тих осіб, котрі вже роками не проживають в районі, просив сільських голів Василь Голядинець, голова Шацької РДА.

«Військкомат сьогодні працює нормально, але працівники не можуть знати усіх хлопців-призовників, де вони живуть і чим займаються. Просив би сільських голів допомогти навести лад зі списками військовозобов'язаних та призовників. Разом щз тим проводити належну агітаційну роботу серед них, адже в нас є хлопці, котрі розуміють важливість проходження служби в армії, і їх треба тільки підштовхнути до цього кроку», - відзначив голова РДА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Шацьк, призов, армія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Не косять а заробляють гроші. Поки влада знищує українців цінами (
Відповісти
Вибір редактора
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ковельчани доєдналися до акції на підтримку полонених українських моряків
Сьогодні, 17:42
ПриватБанк пропонує волинянам новорічні подарунки у розстрочку*
Сьогодні, 17:20
Волинські призовники «косять» від армії на заробітках
Сьогодні, 17:16
На Волині випаде до 10 сантиметрів снігу
Сьогодні, 17:06
За продаж частини наркотичної таблетки волинянин «сяде» на 4 роки
Сьогодні, 17:04
Схожі новини
Відомо, в яких районах Волині – найбільше «ухилянтів» від армії Відомо, в яких районах Волині – найбільше «ухилянтів» від армії
27 листопад, 13:32
«Хлопці переховувалися від служби»: розповіли деталі «бунту» біля волинського військкомату «Хлопці переховувалися від служби»: розповіли деталі «бунту» біля волинського військкомату
27 листопад, 12:28
Заробітки замість армії: волинські призовники тікають за кордон Заробітки замість армії: волинські призовники тікають за кордон
12 листопад, 04:46
Поліція не розшукує «ухилянтів» від армії, - військовий комісар на Волині Поліція не розшукує «ухилянтів» від армії, - військовий комісар на Волині
17 жовтень, 21:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські та рівненські виробники частували лучан сиром. ФОТО
Сьогодні, 18:39
 0
Чим розважатимуть гостей «Новорічної містерії у Луцькому замку»
Сьогодні, 18:25
 0
На Волині «обчистили» трьох лісівників
Сьогодні, 18:16
 0
В Україні заборонили вакцину від вітрянки
Сьогодні, 18:08
 0
У «ПортCity» відбудеться благодійний ярмарок*
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8