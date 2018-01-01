Акцент – на натуральності: у Луцьку презентували сир від «УгринівМолоко»*

Угринівський молокозавод презентував сирну продукцію торгової марки «УгринівМолоко» у Луцьку на ярмарку сирів від виробників Волині та Рівненщини.Ярмарок відбувся 11 грудня у РЦ «Промінь».Із майже десятка виробників сиру «УгринівМолоко» зібрав біля своєї дегустаційно-торгової локації чи не найбільше відвідувачів ярмарку.На ярмарок до Луцька з виробництва, що в селі Угринів Горохівського району, привезли два види сиру – новинку «Угринівський м’який сир» та кисломолочний сир (9% жиру), який вже встиг завоювати неабияку прихильність серед покупців.Менеджер зі збуту і реклами торгової марки «УгринівМолоко»розповіла, що виробництво «УгринівМолоко» повністю натуральне. Цим і пояснюють наявність у торгової марки лише двох видів сиру. Адже виробництво інших сирів потребує додавання різноманітних інгредієнтів, домішок тощо. У складі ж двох представлених «УгринівМолоко» сирів – лише молоко і закваска. Щоправда, в «Угринівський м’який сир» додають трішечки солі.«Наша новинка – «Угринівський м’який сир». Він дещо схожий на адигейський, але створений за нашою технологію, офіційно зареєстрованою. Наразі його можна придбати лише у нашому фірмовому магазині, що розташований у Луцьку на вулиці Зацепи, 4. Але на нього є гарний попит, тому ми працюємо над тим, аби ввести його у широкий продаж», - розповіла Лариса Тодорук. Ціна такого сиру у фірмовому магазині – 99 гривень за кілограм.За її словами, «Угринівський м’який сир» чудово смакує як самостійна страва та як інгредієнт, для прикладу, для бутербродів. Натомість із кисломолочного сиру торгової марки «УгринівМолоко» господині смажать та випікають смачні сирники, готують із ним вареники тощо. Кисломолочний сир «УгринівМолока» коштує 82 гривні за кілограм.Зауважимо, що Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство імені Шевченка, яке виготовляє молокопродукти під торговою маркою «УгринівМолоко» – єдине підприємство в області, що займається власною переробкою молока та виробництвом молокопродуктів. До того ж, це єдине на Волині і одне з небагатьох в Україні сільськогосподарських підприємств, яке у 2010 році отримало статус спеціалізованої сировинної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування. На підприємстві запевняють, що запорука успіху – у замкнутому циклі виробництва, який гарантує повний контроль за якістю виконання робіт та виробництва готової продукції. Адже усі етапи – від заготівлі кормів для корів до упаковки продукції – здійснюються в межах одного підприємства. Тож, купуючи сири та іншу продукцію цієї торгової марки, покупці можуть бути впевнені, що усі продукти мають відмінну якість.