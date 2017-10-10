Ковельчани доєдналися до акції на підтримку полонених українських моряків

Ковельщина приєдналася до всеукраїнської акції на підтримку 24 полонених українських моряків з малих броньованих артилерійських катерів «Нікополь» і «Бердянськ» та буксира «Яни Капу».11 грудня на центральній площі біля Будинку рад відбулася мирна акція на підтримку військовополонених українських моряків, що перебувають під судом Російської Федерації, - повідомили у ковельській мерії.В акції взяли участь голова райдержадміністрації Віктор Козак, голова районної ради Андрій Броїло, учасники антитерористичної операції, ООС, представники управлінь, відділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, окремих підприємств, установ та організацій району, органів місцевого самоврядування та громадськості.25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі «неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ» і продовжили рух до Керченської протоки.