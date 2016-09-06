У головному управлінні Нацполіції Волині – обшуки. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 17:53
У двох відділах Головного управління Національної поліції у Волинській області силовики влаштували обшуки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
За інформацією, силовики влаштували обшуки у вівторок, 11 грудня. Так, перевірка відбулася у фінансовому і транспортному відділах управління.
У прес-службі поліції Волині підтвердили, що сьогодні, 11 грудня, співробітники головного слідчого управління Нацполіції та упрвління внутрішньої безпеки Нацполіції в області спільно зі слідчими головного упралінння Нацполіції у Волинській області проводили ряд слідчих дій.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
За інформацією, силовики влаштували обшуки у вівторок, 11 грудня. Так, перевірка відбулася у фінансовому і транспортному відділах управління.
У прес-службі поліції Волині підтвердили, що сьогодні, 11 грудня, співробітники головного слідчого управління Нацполіції та упрвління внутрішньої безпеки Нацполіції в області спільно зі слідчими головного упралінння Нацполіції у Волинській області проводили ряд слідчих дій.
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