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У головному управлінні Нацполіції Волині – обшуки. ОНОВЛЕНО

У головному управлінні Нацполіції Волині – обшуки. ОНОВЛЕНО
У двох відділах Головного управління Національної поліції у Волинській області силовики влаштували обшуки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

За інформацією, силовики влаштували обшуки у вівторок, 11 грудня. Так, перевірка відбулася у фінансовому і транспортному відділах управління.

У прес-службі поліції Волині підтвердили, що сьогодні, 11 грудня, співробітники головного слідчого управління Нацполіції та упрвління внутрішньої безпеки Нацполіції в області спільно зі слідчими головного упралінння Нацполіції у Волинській області проводили ряд слідчих дій.

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Теги: поліція, обшуки
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