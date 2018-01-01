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В Україні заборонили вакцину від вітрянки

В Україні заборонили вакцину від вітрянки
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила постійну заборону на вакцину від вітряної віспи "Варілрікс".

Таке рішення прийняли у вівторок, 11 грудня, - пише канал 24.

Зазначається, що вакцину виявили в обігу на території України серії 32050718, виробник готової лікарської форми "ГлаксоСмітКляйн Байолоджікалз с.а.", Бельгія, пакувальник і контроль якості ТОВ "СмітКляйн Бичем-Біомед", Росія " з маркуванням на російській мові, ввезеного на територію України з порушенням вимог законодавства.

Регулятор забороняє реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу.

"Суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів невідкладно після одержання розпорядження: перевірити наявність вказаної серії лікарського засобу і вжити заходи щодо її вилучення з обігу для подальшої утилізації та/або знищення; при наявності вказаної серії лікарського засобу повідомити територіальний орган Держлікслужби за місцем розташування про причини наявності та вжиті заходи щодо виконання розпорядження", – йдеться у повідомленні.

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Теги: ліки, заборона, медицина
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