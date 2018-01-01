В Україні заборонили вакцину від вітрянки
Сьогодні, 18:08
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила постійну заборону на вакцину від вітряної віспи "Варілрікс".
Таке рішення прийняли у вівторок, 11 грудня, - пише канал 24.
Зазначається, що вакцину виявили в обігу на території України серії 32050718, виробник готової лікарської форми "ГлаксоСмітКляйн Байолоджікалз с.а.", Бельгія, пакувальник і контроль якості ТОВ "СмітКляйн Бичем-Біомед", Росія " з маркуванням на російській мові, ввезеного на територію України з порушенням вимог законодавства.
Регулятор забороняє реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу.
"Суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів невідкладно після одержання розпорядження: перевірити наявність вказаної серії лікарського засобу і вжити заходи щодо її вилучення з обігу для подальшої утилізації та/або знищення; при наявності вказаної серії лікарського засобу повідомити територіальний орган Держлікслужби за місцем розташування про причини наявності та вжиті заходи щодо виконання розпорядження", – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таке рішення прийняли у вівторок, 11 грудня, - пише канал 24.
Зазначається, що вакцину виявили в обігу на території України серії 32050718, виробник готової лікарської форми "ГлаксоСмітКляйн Байолоджікалз с.а.", Бельгія, пакувальник і контроль якості ТОВ "СмітКляйн Бичем-Біомед", Росія " з маркуванням на російській мові, ввезеного на територію України з порушенням вимог законодавства.
Регулятор забороняє реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу.
"Суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів невідкладно після одержання розпорядження: перевірити наявність вказаної серії лікарського засобу і вжити заходи щодо її вилучення з обігу для подальшої утилізації та/або знищення; при наявності вказаної серії лікарського засобу повідомити територіальний орган Держлікслужби за місцем розташування про причини наявності та вжиті заходи щодо виконання розпорядження", – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Чим розважатимуть гостей «Новорічної містерії у Луцькому замку»
Сьогодні, 18:25
На Волині «обчистили» трьох лісівників
Сьогодні, 18:16
В Україні заборонили вакцину від вітрянки
Сьогодні, 18:08
У «ПортCity» відбудеться благодійний ярмарок*
Сьогодні, 18:00
У головному управлінні Нацполіції Волині – обшуки. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 17:53
Медіа