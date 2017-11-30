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Волинянка перемогла на міжнародному літературному конкурсі

Волинянка перемогла на міжнародному літературному конкурсі
Любомльчанка здобула перемогу на міжнародному літературному конкурсі рукописів прози.

Про це пише Кордон.

Цього разу, член літературного клубу “Хвилі Світязя”, що діє при Любомльській публічній бібліотеці, Наталка Котович, була відзначена дипломом “Кращий молодий автор” за добірку оповідань “Все на світі”.

Нагородження відбулося 6 грудня з “Крилатий лев – 2018” у Львові.

За словами керівника та засновника проекту Олеся Дяка, літературний конкурс покликаний визначити кращі рукописи року та популяризувати українську літературу.


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Теги: література, перемога
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