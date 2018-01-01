Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 грудня





За даними у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі можливий невеликий сніг.



Температура повітря вночі близько -2…0 градусів, удень – до +1…+2.



Вітер західний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями - дощ зі

снігом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі можливий невеликий сніг.Температура повітря вночі близько -2…0 градусів, удень – до +1…+2.Вітер західний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями - дощ зіснігом.

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