Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 грудня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі можливий невеликий сніг.
Температура повітря вночі близько -2…0 градусів, удень – до +1…+2.
Вітер західний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями - дощ зі
снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За даними у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі можливий невеликий сніг.
Температура повітря вночі близько -2…0 градусів, удень – до +1…+2.
Вітер західний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями - дощ зі
снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 грудня
Сьогодні, 20:00
На забігу Миколаїв у «ПортCity» даватимуть планшет за костюм*
Сьогодні, 19:52
Волинянка перемогла на міжнародному літературному конкурсі
Сьогодні, 19:17
Медіа