Назвали ймовірну причину пожежі у луцькому сервісному центрі МВС. ВІДЕО
Сьогодні, 19:15
Правоохоронці назвали ймовірну причину пожежі, яка виникла у Луцьку в будівля Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.
Нагадаємо, виклик про пожежу надійшов 11 грудня о 01:05. На місці події працювали 4 пожежних автомобілі та 2 автомобілі спеціального призначення. Ліквідувати пожежу вдалось о 2 ночі, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Вогонь повністю знищив дах на площі 200 квадратних метрів та перекриття.
Зазначимо, що через пожежу центр тимчасово переїде.
Речник головного управління Нацполіції у Волинській області Віктор Гомоль розповів:
"Правоохоронці провели огляд місця події, опитали очевидців, також залучені есперти. Ймовірно, пожежа, могла виникнути через замикання лінії електромереж".
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Нагадаємо, виклик про пожежу надійшов 11 грудня о 01:05. На місці події працювали 4 пожежних автомобілі та 2 автомобілі спеціального призначення. Ліквідувати пожежу вдалось о 2 ночі, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Вогонь повністю знищив дах на площі 200 квадратних метрів та перекриття.
Зазначимо, що через пожежу центр тимчасово переїде.
Речник головного управління Нацполіції у Волинській області Віктор Гомоль розповів:
"Правоохоронці провели огляд місця події, опитали очевидців, також залучені есперти. Ймовірно, пожежа, могла виникнути через замикання лінії електромереж".
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