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Назвали ймовірну причину пожежі у луцькому сервісному центрі МВС. ВІДЕО

Назвали ймовірну причину пожежі у луцькому сервісному центрі МВС. ВІДЕО
Правоохоронці назвали ймовірну причину пожежі, яка виникла у Луцьку в будівля Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.

Нагадаємо, виклик про пожежу надійшов 11 грудня о 01:05. На місці події працювали 4 пожежних автомобілі та 2 автомобілі спеціального призначення. Ліквідувати пожежу вдалось о 2 ночі, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Вогонь повністю знищив дах на площі 200 квадратних метрів та перекриття.

Зазначимо, що через пожежу центр тимчасово переїде.

Речник головного управління Нацполіції у Волинській області Віктор Гомоль розповів:

"Правоохоронці провели огляд місця події, опитали очевидців, також залучені есперти. Ймовірно, пожежа, могла виникнути через замикання лінії електромереж".



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Теги: пожежа, Луцьк, сервісний центр, МВС
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