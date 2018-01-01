Назвали ймовірну причину пожежі у луцькому сервісному центрі МВС. ВІДЕО





Нагадаємо,



Вогонь повністю знищив дах на площі 200 квадратних метрів та перекриття.



Зазначимо, що через



Речник головного управління Нацполіції у Волинській області Віктор Гомоль розповів:



"Правоохоронці провели огляд місця події, опитали очевидців, також залучені есперти. Ймовірно, пожежа, могла виникнути через замикання лінії електромереж".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці назвали ймовірну причину пожежі, яка виникла у Луцьку в будівля Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.Нагадаємо, виклик про пожеж у надійшов 11 грудня о 01:05. На місці події працювали 4 пожежних автомобілі та 2 автомобілі спеціального призначення. Ліквідувати пожежу вдалось о 2 ночі, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині Вогонь повністю знищив дах на площі 200 квадратних метрів та перекриття.Зазначимо, що через пожежу центр тимчасово переїде Речник головного управління Нацполіції у Волинській областірозповів:"Правоохоронці провели огляд місця події, опитали очевидців, також залучені есперти. Ймовірно, пожежа, могла виникнути через замикання лінії електромереж".

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