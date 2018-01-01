Націлений на результат: депутат Луцькради прозвітував перед виборцями. ІНФОГРАФІКА

Андрій Покровський прозвітував про свою роботу за 2018 рік.



В ефірі 12 каналу обранець громади зазначив, що більшість його ініціатив системно блокувалися упродовж 2018-го. До цього додався ще й тиск на бізнес, співвласником якого є політик, - ПИШЕ "



"І хоча у міській раді приймаються поточні рішення, які часто суперечать моєму баченню та моїй позиції, я не опускаю руки. Я беру участь у більшості сесійних засідань, виступаю з ініціативами, намагаюсь системно доносити свою позицію до депутатського корпусу та контролювати виконання прийнятих рішень", – підкреслив він.



Отож, за рік, що минає, Андрій Покровський взяв участь в 11 сесійних засіданнях, на яких виступав 10 разів. До його приймальні, яка знаходиться на території «Сіті Парку» за адресою проспект Волі, 49а, надійшло 257 звернень від громадян.



"Якщо проаналізувати тематику звернень лучан, то більшість з них складали звернення з метою отримання юридичних консультацій та з приводу незадовільної роботи комунальних закладів і служб, а також це були звернення стосовно благоустрою міста та прибудинкових територій", – зазначив депутат.



Окрім цього, за 2018-й було проведено 18 колективних зустрічей з виборцями у виборчому окруз №18 (на цьому окрузі Андрій Покровський обирався депутатом Луцької міської ради) і, ще 23 зустрічі з лучанами були проведені на округах, у яких немає депутатів у міській раді. За результатами цих зустрічей, Андрієм Покровським було спрямовано 52 депутатські звернення у різні органи влади та установи.



Обранець громади зауважив, що особлива увага його команди прикута до проблеми округів без депутатів. Він підкреслив, що таких округів у Луцьку – 12. Проживає там 43 луцьких виборців. Для того, щоб допомогти залучити кошти на території міста, які обділені увагою місцевої влади, в рамках діяльності Громадянського Руху "СВІДОМІ" (Андрій Покровський є лідером та одним із співзасновників ГР "СВІДОМІ") було започатковано відповідний проект.



У підсумку, завдяки проекту рішення, який підготував Андрій Покровський, та який підтримала більшість депутатів Луцької міської ради, на 2018 рік вдалося передбачити 2 мільйони 400 тисяч гривень на потреби мешканців "осиротілих" округів. Але через небажання міської влади спрямовувати кошти в ці округи, профінансувати їх вдалось лише частково у розмірі 1 мільйон 120 тисяч гривень.



"Ми не залишимо мешканців із цих округів наодинці з їхніми проблемами. Ми і далі будемо їх підтримувати та добиватись бюджетного фінансування на тому ж рівні, що і округів від яких є депутати у міській раді", – сказав він.



Ще одне питання, яким займався Андрій Покровський та його команда, стосувалося модернізації шкільної освіти. Меценат, за власні кошти, придбав 3 мультиборди загальною вартістю 386 тисяч гривень (сучасні навчальні пристрої, які поєднують в собі великий сенсорний екран та потужний комп’ютер з інтерактивними навчальними програмами). 1 мультиборд було подаровано Луцькій загальноосвітній школі №1, ще 2 отримають школи, учні яких продемонструють найкращі знання на міських олімпіадах.



(До слова, команда Андрія Покровського хотіла забезпечити кожну луцьку школу хоча б 1-м мультибордом і підготувала відповідний проект рішення, який передбачав виділення необхідної кількості коштів для купівлі навчальних пристроїв. Проте "провладна" більшість завалила цю ініціативу)



Разом із цим, у 2018 році бізнесмен спрямував 1 мільйон 700 тисяч гривень на благодійність. Окрім купівлі 3-х мультибордів для шкіл (386 тисяч гривень), Покровський придбав та передав ендоскоп у Луцьку міську клінічну лікарню та виділив 1 мільйон гривень для купівлі житла учасникам АТО.



"Депутатська робота для мене це самореалізація та можливість впливати на розвиток міста. Саме тому, незважаючи на протидію, я продовжуватиму працювати на захист інтересів лучан!" – резюмував свій звіт Андрій Покровський.



Окрім цього, Андрій Покровський відповів на 18 питань, які надійшли від активних лучан та експертів. Це були питання щодо розвитку міста за останній рік, його перспективи, про принципи депутатської діяльності Андрія Покровського тощо.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської ради та засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ"прозвітував про свою роботу за 2018 рік.В ефірі 12 каналу обранець громади зазначив, що більшість його ініціатив системно блокувалися упродовж 2018-го. До цього додався ще й тиск на бізнес, співвласником якого є політик, - ПИШЕ " Конкурент "."І хоча у міській раді приймаються поточні рішення, які часто суперечать моєму баченню та моїй позиції, я не опускаю руки. Я беру участь у більшості сесійних засідань, виступаю з ініціативами, намагаюсь системно доносити свою позицію до депутатського корпусу та контролювати виконання прийнятих рішень", – підкреслив він.Отож, за рік, що минає, Андрій Покровський взяв участь в 11 сесійних засіданнях, на яких виступав 10 разів. До його приймальні, яка знаходиться на території «Сіті Парку» за адресою проспект Волі, 49а, надійшло 257 звернень від громадян."Якщо проаналізувати тематику звернень лучан, то більшість з них складали звернення з метою отримання юридичних консультацій та з приводу незадовільної роботи комунальних закладів і служб, а також це були звернення стосовно благоустрою міста та прибудинкових територій", – зазначив депутат.Окрім цього, за 2018-й було проведено 18 колективних зустрічей з виборцями у виборчому окруз №18 (на цьому окрузі Андрій Покровський обирався депутатом Луцької міської ради) і, ще 23 зустрічі з лучанами були проведені на округах, у яких немає депутатів у міській раді. За результатами цих зустрічей, Андрієм Покровським було спрямовано 52 депутатські звернення у різні органи влади та установи.Обранець громади зауважив, що особлива увага його команди прикута до проблеми округів без депутатів. Він підкреслив, що таких округів у Луцьку – 12. Проживає там 43 луцьких виборців. Для того, щоб допомогти залучити кошти на території міста, які обділені увагою місцевої влади, в рамках діяльності Громадянського Руху "СВІДОМІ" (Андрій Покровський є лідером та одним із співзасновників ГР "СВІДОМІ") було започатковано відповідний проект.У підсумку, завдяки проекту рішення, який підготував Андрій Покровський, та який підтримала більшість депутатів Луцької міської ради, на 2018 рік вдалося передбачити 2 мільйони 400 тисяч гривень на потреби мешканців "осиротілих" округів. Але через небажання міської влади спрямовувати кошти в ці округи, профінансувати їх вдалось лише частково у розмірі 1 мільйон 120 тисяч гривень."Ми не залишимо мешканців із цих округів наодинці з їхніми проблемами. Ми і далі будемо їх підтримувати та добиватись бюджетного фінансування на тому ж рівні, що і округів від яких є депутати у міській раді", – сказав він.Ще одне питання, яким займався Андрій Покровський та його команда, стосувалося модернізації шкільної освіти. Меценат, за власні кошти, придбав 3 мультиборди загальною вартістю 386 тисяч гривень (сучасні навчальні пристрої, які поєднують в собі великий сенсорний екран та потужний комп’ютер з інтерактивними навчальними програмами). 1 мультиборд було подаровано Луцькій загальноосвітній школі №1, ще 2 отримають школи, учні яких продемонструють найкращі знання на міських олімпіадах.(До слова, команда Андрія Покровського хотіла забезпечити кожну луцьку школу хоча б 1-м мультибордом і підготувала відповідний проект рішення, який передбачав виділення необхідної кількості коштів для купівлі навчальних пристроїв. Проте "провладна" більшість завалила цю ініціативу)Разом із цим, у 2018 році бізнесмен спрямував 1 мільйон 700 тисяч гривень на благодійність. Окрім купівлі 3-х мультибордів для шкіл (386 тисяч гривень), Покровський придбав та передав ендоскоп у Луцьку міську клінічну лікарню та виділив 1 мільйон гривень для купівлі житла учасникам АТО."Депутатська робота для мене це самореалізація та можливість впливати на розвиток міста. Саме тому, незважаючи на протидію, я продовжуватиму працювати на захист інтересів лучан!" – резюмував свій звіт Андрій Покровський.Окрім цього, Андрій Покровський відповів на 18 питань, які надійшли від активних лучан та експертів. Це були питання щодо розвитку міста за останній рік, його перспективи, про принципи депутатської діяльності Андрія Покровського тощо.

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