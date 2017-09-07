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Через «Волиньторф» створять спецгрупу, - Савченко

Через «Волиньторф» створять спецгрупу, - Савченко
Для досягнення прозорості у роботі державного підприємства «Волиньторф» створять спеціалізовану робочу групу з представниками екології та лісівництва, а також залучать Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Про це голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко повідомив на нараді 11 грудня, - передає інтернет-видання «Волинь24».

Начальник відділу залучення інвестицій та європейської інтеграції управління розвитку Андрій Ткачук зазначив, що ДП «Волиньторф» перевиконало план на 150 %, натомість директор «Волиньторфу» Іван Киричук та генеральний директор «Укрторфу» Андрій Озерчук переконані у нестачі сировини для якісного функціонування підприємства.

У результаті обговорень ухвалили рішення глобальної перевірки ДП «Волиньторф» правоохоронними органами, зокрема Державної фіскальної служби, Служби безпеки України, прокуратури.

Нагадаємо, що землі, які хоче отримати «Волиньторф» мають статус особливо цінних. Щоб отримати дозвіл на їх розробку, відповідний пакет документів готує саме підприємство, після цього його передають на підпис голові ОДА, потім – у Київ.

Очільник ОДА запевнив, що він досягне перевірки охорони праці на усіх заводах ДП «Волиньторф».

«Я досягну того, що робота «Волиньторфу» буде прозорою. Я готовий відшукати нормальні землі та створити робочу групу. Після проведення робіт «Волиньторфу» треба проводити рекультивацію. Наша область – екологічна чиста. Вона не буде забруднена, поки я живий», – стверджує Олександр Савченко.

З його слів, серйозна розмова щодо роботи ДП «Волиньторф» відбуватиметься на сесії облради.

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Теги: Волиньторф
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Коментарі 2
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Краще б він так бурштинокопачами переймався.
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Бурштином він переймається ще сильніше - клондайк таки припинено. Хто хоче бачити чорті-що, той бачить, зніміть, "активісти", рожеві окуляри, нарешті!
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