Через «Волиньторф» створять спецгрупу, - Савченко





Про це голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко повідомив на нараді 11 грудня, - передає інтернет-видання «



Начальник відділу залучення інвестицій та європейської інтеграції управління розвитку Андрій Ткачук зазначив, що ДП «Волиньторф» перевиконало план на 150 %, натомість директор «Волиньторфу» Іван Киричук та генеральний директор «Укрторфу» Андрій Озерчук переконані у нестачі сировини для якісного функціонування підприємства.



У результаті обговорень ухвалили рішення глобальної перевірки ДП «Волиньторф» правоохоронними органами, зокрема Державної фіскальної служби, Служби безпеки України, прокуратури.



Нагадаємо, що землі, які хоче отримати «Волиньторф» мають статус особливо цінних. Щоб отримати дозвіл на їх розробку, відповідний пакет документів готує саме підприємство, після цього його передають на підпис голові ОДА, потім – у Київ.



Очільник ОДА запевнив, що він досягне перевірки охорони праці на усіх заводах ДП «Волиньторф».



«Я досягну того, що робота «Волиньторфу» буде прозорою. Я готовий відшукати нормальні землі та створити робочу групу. Після проведення робіт «Волиньторфу» треба проводити рекультивацію. Наша область – екологічна чиста. Вона не буде забруднена, поки я живий», – стверджує Олександр Савченко.



З його слів, серйозна розмова щодо роботи ДП «Волиньторф» відбуватиметься на сесії облради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для досягнення прозорості у роботі державного підприємства «Волиньторф» створять спеціалізовану робочу групу з представниками екології та лісівництва, а також залучать Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру.Про це голова Волинської облдержадміністраціїповідомив на нараді 11 грудня, - передає інтернет-видання « Волинь24 ».Начальник відділу залучення інвестицій та європейської інтеграції управління розвиткузазначив, що ДП «Волиньторф» перевиконало план на 150 %, натомість директор «Волиньторфу»та генеральний директор «Укрторфу»переконані у нестачі сировини для якісного функціонування підприємства.У результаті обговорень ухвалили рішення глобальної перевірки ДП «Волиньторф» правоохоронними органами, зокрема Державної фіскальної служби, Служби безпеки України, прокуратури.Нагадаємо, що землі, які хоче отримати «Волиньторф» мають статус особливо цінних. Щоб отримати дозвіл на їх розробку, відповідний пакет документів готує саме підприємство, після цього його передають на підпис голові ОДА, потім – у Київ.Очільник ОДА запевнив, що він досягне перевірки охорони праці на усіх заводах ДП «Волиньторф».«Я досягну того, що робота «Волиньторфу» буде прозорою. Я готовий відшукати нормальні землі та створити робочу групу. Після проведення робіт «Волиньторфу» треба проводити рекультивацію. Наша область – екологічна чиста. Вона не буде забруднена, поки я живий», – стверджує Олександр Савченко.З його слів, серйозна розмова щодо роботи ДП «Волиньторф» відбуватиметься на сесії облради.

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