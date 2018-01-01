Волинського бійця після операції зворушливо зустріли вдома. ФОТО
Сьогодні, 21:49
Волинський сапер Сергій Михальчук, який лікувався після поранення, нарешті повернувся додому після фінальної операції.
Про це у соціальній мережі Facebook написала волонтерка Наталія Попова.
За словами волонтерки, на порятунок пораненого сапера всім миром зібрали вже понад 600 тисяч гривень. «Щира подяка Максиму Рябоконю та People Project за підтримку збору коштів», - зазначила вона.
«Сергій після фінальної операції в клініці ІЛАЯ нарешті вдома, з сім’єю! Який же щасливий його син Ілля Михальчук, що тато вдома.. Не відходить від нього ні на мить! Іллюха весь час з м’ячем- мріє стати футболістом і мріє з татом зіграти у футбол… Як знімуть татові залізо з ноги... Ілля з гордістю сам виніс державний прапор, який тато привіз з війни... Це найдорожча сімейна реліквія...» - йдеться в дописі.
«Не дивлячись на важкі випробування - понад 3 роки по лікарням, постійні операції і страшенні болі, Михальчуки залишилися Людьми з великої літери. Не згубили в битві за здоров’я Сергія кохання, доброти і взаєморозуміння! Хоча тепер Сергій інвалід I групи, - все намагається тримати господарство в порядку, у всьому видна рука господаря!! Сім’я вдячна всім, хто допомагає їм пережити трагедію війни… Дякую вам, дорогі наші Михальчуки… Ви є прикладом для багатьох!» - додала Наталія Попова.
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Про це у соціальній мережі Facebook написала волонтерка Наталія Попова.
За словами волонтерки, на порятунок пораненого сапера всім миром зібрали вже понад 600 тисяч гривень. «Щира подяка Максиму Рябоконю та People Project за підтримку збору коштів», - зазначила вона.
«Сергій після фінальної операції в клініці ІЛАЯ нарешті вдома, з сім’єю! Який же щасливий його син Ілля Михальчук, що тато вдома.. Не відходить від нього ні на мить! Іллюха весь час з м’ячем- мріє стати футболістом і мріє з татом зіграти у футбол… Як знімуть татові залізо з ноги... Ілля з гордістю сам виніс державний прапор, який тато привіз з війни... Це найдорожча сімейна реліквія...» - йдеться в дописі.
«Не дивлячись на важкі випробування - понад 3 роки по лікарням, постійні операції і страшенні болі, Михальчуки залишилися Людьми з великої літери. Не згубили в битві за здоров’я Сергія кохання, доброти і взаєморозуміння! Хоча тепер Сергій інвалід I групи, - все намагається тримати господарство в порядку, у всьому видна рука господаря!! Сім’я вдячна всім, хто допомагає їм пережити трагедію війни… Дякую вам, дорогі наші Михальчуки… Ви є прикладом для багатьох!» - додала Наталія Попова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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