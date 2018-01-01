Волинського бійця після операції зворушливо зустріли вдома. ФОТО

Волинський сапер, який лікувався після поранення, нарешті повернувся додомуПро це у соціальній мережі Facebook написала волонтеркаЗа словами волонтерки, на порятунок пораненого сапера всім миром зібрали вже понад 600 тисяч гривень. «Щира подяката People Project за підтримку збору коштів», - зазначила вона.«Сергій після фінальної операції в клініці ІЛАЯ нарешті вдома, з сім’єю! Який же щасливий його син, що тато вдома.. Не відходить від нього ні на мить! Іллюха весь час з м’ячем- мріє стати футболістом і мріє з татом зіграти у футбол… Як знімуть татові залізо з ноги... Ілля з гордістю сам виніс державний прапор, який тато привіз з війни... Це найдорожча сімейна реліквія...» - йдеться в дописі.«Не дивлячись на важкі випробування - понад 3 роки по лікарням, постійні операції і страшенні болі, Михальчуки залишилися Людьми з великої літери. Не згубили в битві за здоров’я Сергія кохання, доброти і взаєморозуміння! Хоча тепер Сергій інвалід I групи, - все намагається тримати господарство в порядку, у всьому видна рука господаря!! Сім’я вдячна всім, хто допомагає їм пережити трагедію війни… Дякую вам, дорогі наші Михальчуки… Ви є прикладом для багатьох!» - додала Наталія Попова.