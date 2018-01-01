Дітлахи на Волині зробили новорічну ялинку із шишок. ФОТО





Суть її полягає у виготовленні головного новорічного атрибуту із будь-чого, аби не із справжньої ялинки, - повідомляє



«Вихованці Маневицького учнівського лісництва в рамках цієї екологічної акції не лише виготовили власноруч ялинку із шишок, а й проводили просвітницьку роботу між гуртківцями Маневицького Центру творчості дітей та юнацтва, закликавши усіх не вирубувати ялинок перед новорічними святами», – розповідає куратор гуртка Ольга Медведюк.



Живу ялинку можна придбати у ДП «Маневицьке лісове господарство», де дерева для головного свята року вирощують на окремо відведених ділянках, а виручені кошти спрямовують на охорону і розвиток лісів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованці маневицького шкільного лісництва державного підприємства «Маневицький лісгосп» у грудні провели екологічну акцію «Збережи ялинку».Суть її полягає у виготовленні головного новорічного атрибуту із будь-чого, аби не із справжньої ялинки, - повідомляє Район. Маневичі «Вихованці Маневицького учнівського лісництва в рамках цієї екологічної акції не лише виготовили власноруч ялинку із шишок, а й проводили просвітницьку роботу між гуртківцями Маневицького Центру творчості дітей та юнацтва, закликавши усіх не вирубувати ялинок перед новорічними святами», – розповідає куратор гурткаЖиву ялинку можна придбати у ДП «Маневицьке лісове господарство», де дерева для головного свята року вирощують на окремо відведених ділянках, а виручені кошти спрямовують на охорону і розвиток лісів.

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