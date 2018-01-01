Демонтаж сараїв у Луцьку: вивезли вантажівку гнилого дерева. ФОТО

Ще два дерев’яні сараї демонтували сьогодні, 11 грудня, муніципали в дворі на вулиці Сільській, 5а в Луцьку.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.Гнилої та трухлявої деревини від знесених конструкцій вони навантажили цілу вантажівку.Увесь цей непотріб вони вивезли на полігон твердих побутових відходів у село Брище, а на місці демонтованих сараїв навели лад.Усі роботи інспектори проводили на підставі рішення виконкому Луцької міської ради.