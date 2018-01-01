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Демонтаж сараїв у Луцьку: вивезли вантажівку гнилого дерева. ФОТО

Демонтаж сараїв у Луцьку: вивезли вантажівку гнилого дерева. ФОТО
Ще два дерев’яні сараї демонтували сьогодні, 11 грудня, муніципали в дворі на вулиці Сільській, 5а в Луцьку.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.

Гнилої та трухлявої деревини від знесених конструкцій вони навантажили цілу вантажівку.

Увесь цей непотріб вони вивезли на полігон твердих побутових відходів у село Брище, а на місці демонтованих сараїв навели лад.

Усі роботи інспектори проводили на підставі рішення виконкому Луцької міської ради.

Демонтаж сараїв у Луцьку: вивезли вантажівку гнилого дерева. ФОТО
Демонтаж сараїв у Луцьку: вивезли вантажівку гнилого дерева. ФОТО
Демонтаж сараїв у Луцьку: вивезли вантажівку гнилого дерева. ФОТО
Демонтаж сараїв у Луцьку: вивезли вантажівку гнилого дерева. ФОТО
Демонтаж сараїв у Луцьку: вивезли вантажівку гнилого дерева. ФОТО

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Теги: муніципали, Луцьк
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