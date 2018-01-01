Стало відомо, чому тривали обшуки у поліцейському главку Волині





Про це повідомляють



Нагадаємо, 11 грудня в приміщенні ГУНП Волинської області відбулись обшуки.



За версією слідства, працівники транспортного відділу, відділу забезпечення апарату у змові з колегами привласнювали кошти, виділені на ремонт поліцейських автомобілів та їх сервісне обслуговування. Зокрема, йдеться і про нові Isuzu D-max. Гроші, виділені на заміну покришок, масла, сервісне обслуговування та ремонт списували, а роботи проводили в не повному обсязі, або ж не проводили взагалі.



Попередня сума коштів, яка «пройшла» через схему, за інформацією джерела – близько 5 мільйонів гривень.



Повідомляється, що фірми, які буцімто виконували ремонт, зареєстровані на підставних осіб, а кошти, отриманні незаконним шляхом, привласнювали правоохоронці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обшуки в Головному управлінні Національної поліції Волинської області відбулись в рамках провадження щодо розтрати коштів транспортним управлінням. Слідчі підозрюють, що кошти, виділені на ремонт автомобілів проводили через липові фірми, а роботи не виконували.Про це повідомляють Волинські Новини з посиланням на джерело в правоохоронних органах.Нагадаємо, 11 грудня в приміщенні ГУНП Волинської областіЗа версією слідства, працівники транспортного відділу, відділу забезпечення апарату у змові з колегами привласнювали кошти, виділені на ремонт поліцейських автомобілів та їх сервісне обслуговування. Зокрема, йдеться і про нові Isuzu D-max. Гроші, виділені на заміну покришок, масла, сервісне обслуговування та ремонт списували, а роботи проводили в не повному обсязі, або ж не проводили взагалі.Попередня сума коштів, яка «пройшла» через схему, за інформацією джерела – близько 5 мільйонів гривень.Повідомляється, що фірми, які буцімто виконували ремонт, зареєстровані на підставних осіб, а кошти, отриманні незаконним шляхом, привласнювали правоохоронці.

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