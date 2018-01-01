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Стало відомо, чому тривали обшуки у поліцейському главку Волині

Стало відомо, чому тривали обшуки у поліцейському главку Волині
Обшуки в Головному управлінні Національної поліції Волинської області відбулись в рамках провадження щодо розтрати коштів транспортним управлінням. Слідчі підозрюють, що кошти, виділені на ремонт автомобілів проводили через липові фірми, а роботи не виконували.

Про це повідомляють Волинські Новини з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Нагадаємо, 11 грудня в приміщенні ГУНП Волинської області відбулись обшуки.

За версією слідства, працівники транспортного відділу, відділу забезпечення апарату у змові з колегами привласнювали кошти, виділені на ремонт поліцейських автомобілів та їх сервісне обслуговування. Зокрема, йдеться і про нові Isuzu D-max. Гроші, виділені на заміну покришок, масла, сервісне обслуговування та ремонт списували, а роботи проводили в не повному обсязі, або ж не проводили взагалі.

Попередня сума коштів, яка «пройшла» через схему, за інформацією джерела – близько 5 мільйонів гривень.

Повідомляється, що фірми, які буцімто виконували ремонт, зареєстровані на підставних осіб, а кошти, отриманні незаконним шляхом, привласнювали правоохоронці.

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Теги: обшук, Волинь
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