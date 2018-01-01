вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

12 грудня на Волині: гортаючи календар

12 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає волонтер Наталія Попова (на фото).

Також день народження святкує почесний громадянин міста Луцька, письменник, історик, краєзнавець, народний депутат України 1-го скликання Андрій Бондарчук .

Крім того, особисте свято відзначає начальник відділу благоустрою департаменту ЖКГ Луцької міської ради Ольга Люфт.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

Сьогодні відзначається День сухопутних військ України.

На Волині цього дня у 1939 році була заснована «Луцька міська швидка допомога».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стрілянина у Страсбурзі: є загиблий і поранені. ВІДЕО
Сьогодні, 00:29
12 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Стало відомо, чому тривали обшуки у поліцейському главку Волині
11 грудень, 22:49
Демонтаж сараїв у Луцьку: вивезли вантажівку гнилого дерева. ФОТО
11 грудень, 22:27
Дітлахи на Волині зробили новорічну ялинку із шишок. ФОТО
11 грудень, 22:01
Схожі новини
11 грудня на Волині: гортаючи календар 11 грудня на Волині: гортаючи календар
11 грудень, 00:00
10 грудня на Волині: гортаючи календар 10 грудня на Волині: гортаючи календар
10 грудень, 00:00
9 грудня на Волині: гортаючи календар 9 грудня на Волині: гортаючи календар
09 грудень, 00:00
8 грудня на Волині: гортаючи календар 8 грудня на Волині: гортаючи календар
08 грудень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стрілянина у Страсбурзі: є загиблий і поранені. ВІДЕО
Сьогодні, 00:29
 0
12 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Стало відомо, чому тривали обшуки у поліцейському главку Волині
11 грудень, 22:49
 0
Демонтаж сараїв у Луцьку: вивезли вантажівку гнилого дерева. ФОТО
11 грудень, 22:27
 0
Дітлахи на Волині зробили новорічну ялинку із шишок. ФОТО
11 грудень, 22:01
 0
Медіа
відео
1/8