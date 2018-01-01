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Дітлахи рятують птахів на Волині спеціальними смаколиками. ФОТО

Дітлахи рятують птахів на Волині спеціальними смаколиками. ФОТО
Юні лісівники з волинського містечка Маневичі рятують птахів від голоду смаколиками. Цьому їх вчить керівник учнівського лісництва Маневицького ЦТДЮ Ольга Медведюк.

Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Корм має бути природним і якісним. Найкраще використати для цього насіння, яке зазвичай полюбляють птахи, зернові. У сніжну пору крилатих такий гостинець може врятувати од голоду, адже традиційні пташині «кафешки» та «ресторанчики» – під товстим шаром снігу. Звісно, більшість природолюбів майструють для пернатих годівнички, куди насипається зерно чи й крихти хліба.

Вихованці учнівського лісництва, яким опікується ДП «Маневицьке ЛГ», вирішили внести у це питання свої корективи і «розробили» спеціальні смаколики для птахів. Саме смаколики різної форми і розмірів, де було б улюблене пташине насіння та зернові добавки, які можна почепити, наприклад, на видному місці на ялинку чи інше деревце, мов прикрасу. Пташці не тільки легко її помітити, але й скуштувати.

«Зима – найважчий період для птахів, що облюбували для життя наше селище. Особливо, коли сніговий покрив перекриває доступ до їжі. Тож ми усі разом придумали, як допомогти нашим крилатим улюбленцям», – каже Ольга Медведюк.

Майстер-клас з виготовлення еко-годівничок припав усім до душі. Юні природолюби створили аж 75 «смаколиків» - їстівні «зірочки», «рибки», «ведмедики». Робота була творчою, можна було імпровізувати і вигадувати.

Цікаво, що в цій гуманній акції попри членів учнівського лісництва взяли участь й зовсім маленькі юннати.

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Теги: лісівники, Волинь
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