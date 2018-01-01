У Луцьку виступив найшвидший піаніст планети. ВІДЕО
Сьогодні, 06:06
Всесвітньо відомий піаніст Любомир Мельник виступив із концертом у Луцьку.
Про це повідомляє 12 канал.
Мельник народився далеко за межами нашої держави, проте називає себе українцем. Його «безперервну музику» впізнають у багатьох куточках світу, проте донедавна про неї не знали в Україні.
Найшвидший піаніст планети з українським корінням - Любомир Мельник виступив у Луцьку.
«Українці – це моя родина, я є українець», - зазначив Любомир Мельник.
Зі сцени музикант не раз наголосив, що хоче вчити грати інших, аби його стиль не втратився.
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Про це повідомляє 12 канал.
Мельник народився далеко за межами нашої держави, проте називає себе українцем. Його «безперервну музику» впізнають у багатьох куточках світу, проте донедавна про неї не знали в Україні.
Найшвидший піаніст планети з українським корінням - Любомир Мельник виступив у Луцьку.
«Українці – це моя родина, я є українець», - зазначив Любомир Мельник.
Зі сцени музикант не раз наголосив, що хоче вчити грати інших, аби його стиль не втратився.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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