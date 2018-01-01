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У Луцьку виступив найшвидший піаніст планети. ВІДЕО

У Луцьку виступив найшвидший піаніст планети. ВІДЕО
Всесвітньо відомий піаніст Любомир Мельник виступив із концертом у Луцьку.

Про це повідомляє 12 канал.

Мельник народився далеко за межами нашої держави, проте називає себе українцем. Його «безперервну музику» впізнають у багатьох куточках світу, проте донедавна про неї не знали в Україні.

Найшвидший піаніст планети з українським корінням - Любомир Мельник виступив у Луцьку.

«Українці – це моя родина, я є українець», - зазначив Любомир Мельник.

Зі сцени музикант не раз наголосив, що хоче вчити грати інших, аби його стиль не втратився.



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Теги: концерт, Луцьк
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