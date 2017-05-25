Стрілянина у Страсбурзі: є загиблий і поранені. ВІДЕО
Сьогодні, 00:29
У центрі французького міста Страсбург у вівторок, 112 грудня, сталася стрілянина.
Про це повідомляє ТСН.
За інформацією Reuters, загинула одна людина, ще троє постраждали. BBC News повідомляє про одного загиблого та шістьох постраждалих.
Стрілянина сталася поблизу різдвяного ярмарку, який щороку відвідують мільйони туристів.
Нападник втік з місця події і перебуває на волі.
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Про це повідомляє ТСН.
За інформацією Reuters, загинула одна людина, ще троє постраждали. BBC News повідомляє про одного загиблого та шістьох постраждалих.
Стрілянина сталася поблизу різдвяного ярмарку, який щороку відвідують мільйони туристів.
Нападник втік з місця події і перебуває на волі.
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