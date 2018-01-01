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Семимісячна дитина перевернула на себе каструлю з кип'ятком

Семимісячна дитина перевернула на себе каструлю з кип'ятком
До Куп'янської міської лікарні з опіками доставили семимісячну дівчинку, яка перевернула на себе каструлю з окропом.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції у Харківській області, передає УНН.

"10 грудня о 18.36 до Куп'янської міської лікарні з опіками грудної клітини, живота, руки та ноги з місця мешкання була доставлена малолітня дівчинка. Стан її здоров’я медики оцінюють як середньої тяжкості.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Куп’янського відділу поліції. Зі слів 25-річної матері стало відомо, що донька, пересуваючись на дитячих ходунках, залишилася на деякий час без догляду та перевернула на кухні на себе каструлю з окропом", – повідомили у поліції.

При цьому у відомстві уточнили, що інформація внесена до Журналу єдиного обліку. Правоохоронці вирішують питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини пригоди встановлюють слідчі.

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Теги: інцидент
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