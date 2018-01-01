Семимісячна дитина перевернула на себе каструлю з кип'ятком





Про це повідомили у відділі комунікації поліції у Харківській області, передає



"10 грудня о 18.36 до Куп'янської міської лікарні з опіками грудної клітини, живота, руки та ноги з місця мешкання була доставлена малолітня дівчинка. Стан її здоров’я медики оцінюють як середньої тяжкості.



За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Куп’янського відділу поліції. Зі слів 25-річної матері стало відомо, що донька, пересуваючись на дитячих ходунках, залишилася на деякий час без догляду та перевернула на кухні на себе каструлю з окропом", – повідомили у поліції.



При цьому у відомстві уточнили, що інформація внесена до Журналу єдиного обліку. Правоохоронці вирішують питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини пригоди встановлюють слідчі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Куп'янської міської лікарні з опіками доставили семимісячну дівчинку, яка перевернула на себе каструлю з окропом.Про це повідомили у відділі комунікації поліції у Харківській області, передає УНН "10 грудня о 18.36 до Куп'янської міської лікарні з опіками грудної клітини, живота, руки та ноги з місця мешкання була доставлена малолітня дівчинка. Стан її здоров’я медики оцінюють як середньої тяжкості.За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Куп’янського відділу поліції. Зі слів 25-річної матері стало відомо, що донька, пересуваючись на дитячих ходунках, залишилася на деякий час без догляду та перевернула на кухні на себе каструлю з окропом", – повідомили у поліції.При цьому у відомстві уточнили, що інформація внесена до Журналу єдиного обліку. Правоохоронці вирішують питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини пригоди встановлюють слідчі.

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