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Луцький фотограф показав красу вечірнього міста

Луцький фотограф показав красу вечірнього міста
Фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин вечірнього Луцька.

Її можна переглянути на сторінці митця у Facebook.

«Пізній вечір у Луцьку...» – пише автор.
Луцький фотограф показав красу вечірнього міста
Луцький фотограф показав красу вечірнього міста
Луцький фотограф показав красу вечірнього міста
Луцький фотограф показав красу вечірнього міста
Луцький фотограф показав красу вечірнього міста

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Теги: Луцьк
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Коментарі 1
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А де ваш драний фотограф?
Ви хоча подарунок Віктору купіть
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