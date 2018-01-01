Луцький фотограф показав красу вечірнього міста

Віктор Чухрай опублікував добірку світлин вечірнього Луцька.



Її можна переглянути на сторінці митця у Facebook.



«Пізній вечір у Луцьку...» – пише автор.



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