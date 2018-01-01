вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вночі торгували алкоголем. ФОТО

У Луцьку вночі торгували алкоголем. ФОТО
У магазині «Садочок», що на проспекті Грушевського у Луцьку, торгували алкоголем у нічний час.

Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.

Продавець відпустила заборонену продукцію в період з 22 до 8 години, чим недотрималася рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» від 20.04.2011 року за № 9/23.

Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька склали на жінку адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП.

«Тепер за свої дії їй доведеться відповідати на засіданні адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання», – йдеться у дописі.
У Луцьку вночі торгували алкоголем. ФОТО
У Луцьку вночі торгували алкоголем. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, муніципали, благоустрій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Та ви що? Оце новина я шокований!
Відповісти
Вибір редактора
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, де на Волині організували пункти обігріву
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку на 12 грудня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку вночі торгували алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 08:54
Луцький фотограф показав красу вечірнього міста
Сьогодні, 08:45
Семимісячна дитина перевернула на себе каструлю з кип'ятком
Сьогодні, 08:28
Схожі новини
У Луцьку продавали нелегальний алкоголь. ФОТО У Луцьку продавали нелегальний алкоголь. ФОТО
07 грудень, 19:14
На двох вулицях у Луцьку жителі влаштували сміттєзвалище. ФОТО На двох вулицях у Луцьку жителі влаштували сміттєзвалище. ФОТО
07 грудень, 15:27
Муніципали знесли декілька старих сараїв у Луцьку. ФОТО Муніципали знесли декілька старих сараїв у Луцьку. ФОТО
05 грудень, 19:36
Луцькі муніципали покарали продавця, яка вночі торгувала алкоголем. ФОТО Луцькі муніципали покарали продавця, яка вночі торгувала алкоголем. ФОТО
30 листопад, 09:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пішов на дискотеку і зник: на Волині розшукують 19-річного хлопця
Сьогодні, 09:44
 0
Акцент – на натуральності: у Луцьку презентували сир від «УгринівМолоко»*
Сьогодні, 09:30
 0
В Україні відзначають День Сухопутних військ
Сьогодні, 09:27
 0
Повідомили, де на Волині організували пункти обігріву
Сьогодні, 09:17
 0
Курс валют у Луцьку на 12 грудня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8