У Луцьку вночі торгували алкоголем. ФОТО

У магазині «Садочок», що на проспекті Грушевського у Луцьку, торгували алкоголем у нічний час.Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.Продавець відпустила заборонену продукцію в період з 22 до 8 години, чим недотрималася рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» від 20.04.2011 року за № 9/23.Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька склали на жінку адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП.«Тепер за свої дії їй доведеться відповідати на засіданні адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання», – йдеться у дописі.