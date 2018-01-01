У Луцьку вночі торгували алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 08:54
У магазині «Садочок», що на проспекті Грушевського у Луцьку, торгували алкоголем у нічний час.
Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.
Продавець відпустила заборонену продукцію в період з 22 до 8 години, чим недотрималася рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» від 20.04.2011 року за № 9/23.
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька склали на жінку адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП.
«Тепер за свої дії їй доведеться відповідати на засіданні адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.
Продавець відпустила заборонену продукцію в період з 22 до 8 години, чим недотрималася рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» від 20.04.2011 року за № 9/23.
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька склали на жінку адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП.
«Тепер за свої дії їй доведеться відповідати на засіданні адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання», – йдеться у дописі.
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Коментарі 1
Та ви що? Оце новина я шокований!
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