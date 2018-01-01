вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 12 грудня

Курс валют у Луцьку на 12 грудня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.658, а продаж - 27.970.

Євро при купівлі становить - 31.310, при продажу - 31.953.

Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.429.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.993, продаж - 7.528.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні відзначають День Сухопутних військ
Сьогодні, 09:27
Повідомили, де на Волині організували пункти обігріву
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку на 12 грудня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку вночі торгували алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 08:54
Луцький фотограф показав красу вечірнього міста
Сьогодні, 08:45
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 11 грудня Курс валют у Луцьку на 11 грудня
11 грудень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 10 грудня Курс валют у Луцьку на 10 грудня
10 грудень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 8 грудня Курс валют у Луцьку на 8 грудня
08 грудень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 7 грудня Курс валют у Луцьку на 7 грудня
07 грудень, 09:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пішов на дискотеку і зник: на Волині розшукують 19-річного хлопця
Сьогодні, 09:44
 0
Акцент – на натуральності: у Луцьку презентували сир від «УгринівМолоко»*
Сьогодні, 09:30
 0
В Україні відзначають День Сухопутних військ
Сьогодні, 09:27
 0
Повідомили, де на Волині організували пункти обігріву
Сьогодні, 09:17
 0
Курс валют у Луцьку на 12 грудня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8