Курс валют у Луцьку на 12 грудня





Євро при купівлі становить - 31.310, при продажу - 31.953.



Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.429.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.993, продаж - 7.528.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.658, а продаж - 27.970.Євро при купівлі становить - 31.310, при продажу - 31.953.Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.429.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.993, продаж - 7.528.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію