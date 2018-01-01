Повідомили, де на Волині організували пункти обігріву
Сьогодні, 09:17
На Волині розпочали роботу 30 пунктів обігріву.
Про це повідомили на сайті Волинської ОДА.
Зазначають, що у зв'язку з погіршенням погодних умов на території Волинської області діє 30 стаціонарних пунктів обігріву.
Окрім того, додатково можливе залучення 3 мобільних пунктів обігріву управління ДСНС, що вивозяться на автомобілях підвищеної прохідності.
Отож, пункти обігріву знаходяться за такими адресами:
1. Приміщення територіального центру соціального обслуговування – м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 18;
2. Центр обліку бездомних осіб ВОБФ «Переображення» – м. Луцьк, вул. Станіславського, 15 а;
3. Приміщення Торчинської районної лікарні – Луцький район, смт Торчин, вул. Незалежності, 57;
4. Приміщення «Червоного Хреста» – м. Ковель, вул. Грушевського, 12;
5. Приміщення Люблинецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини – Ковельський район, смт Люблинець, вул. Незалежності, 7;
6. Приміщення Голобської бібліотеки – Ковельський район, смт Голоби, вул. Шевченка, 20;
7. Приміщення управління ЖКГ – м. Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 12;
8. Приміщення Устилузької міської ради – Володимир-Волинський район, м. Устилуг, вул. Володимирська, 40;
9. Приміщення Оваднівської сільської ради – Володимир-Волинський район, с. Овадне, вул. Перемоги, 20;
10. Приміщення осередку суспільної служби «Берегиня» – м. Нововолинськ, м-н Шахтарський, 36;
11. Приміщення Ратнівської районної лікарні – Ратнівський район, смт Ратне, вул. Газіна, 64;
12. Приміщення Ратнівської райдержадміністрації – Ратнівський район, смт Ратне, вул. Центральна, 20;
13. Приміщення Горохівської районної лікарні – Горохівський район, м. Горохів, вул. Паркова, 22;
14. Стаціонарне відділення Горохівського територіального центру соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян – Горохівський район, м. Берестечко, вул. Незалежності, 79;
15. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Горохівський район, смт Мар’янівка, вул. Шкільна, 4;
16. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Горохівський район, смт Сенкевичівка, вул. Привокзальна, 64;
17. РД «Просвіта» – Іваничівський район, смт Іваничі, вул. Грушевського, 6;
18. Приміщення Іваничівської районної лікарні – Іваничівський район, смт Іваничі, вул. Грушевського, 45;
19. Стаціонарне відділення для постійного проживання територіального центру соціального обслуговування – Іваничівський район, с. Старопорицьк, вул. Миру, 2;
20. Стаціонарне відділення Камінь-каширського територіального центру соціального обслуговування – Камінь-Каширський район, м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43;
21. Залізнична станція Ківерці – Ківерцівський район, м. Ківерці, площа Привокзальна, 1;
22. Приміщення Любешівського РБК – Любешівський район, смт Любешів, вул. Незалежності, 62;
23. Залізнична станція Маневичі – Маневицький район, смт Маневичі, вул. Вокзальна, 1;
24. Приміщення Рожищенської районної лікарні – Рожищенський район, м. Рожище, вул. Коте Шилокадзе, 19;
25. Приміщення Старовижівського професійного ліцею – Старовижівський район, смт Стара Вижівка вул. Забілицька, 4;
26. Приміщення приймального відділення Локачинської районної лікарні – Локачинський район, смт Локачі, вул. І. Франка, 19;
27. Приміщення котельні Любомльської районної гімназії ім. Н. Ужвій – Любомльський район, м. Любомль, вул. Шкільна 3;
28. Приміщення Турійської районної лікарні – Турійський район, смт Турійськ, вул. Лікарська, 22;
29. Приміщення територіального центру соціального обслуговування – Турійський район, смт Луків, вул. Ковельська, 52;
30. КНП «Шацька районна лікарня Шацької районної ради» (приймальний пункт) – смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 53б.
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Про це повідомили на сайті Волинської ОДА.
Зазначають, що у зв'язку з погіршенням погодних умов на території Волинської області діє 30 стаціонарних пунктів обігріву.
Окрім того, додатково можливе залучення 3 мобільних пунктів обігріву управління ДСНС, що вивозяться на автомобілях підвищеної прохідності.
Отож, пункти обігріву знаходяться за такими адресами:
1. Приміщення територіального центру соціального обслуговування – м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 18;
2. Центр обліку бездомних осіб ВОБФ «Переображення» – м. Луцьк, вул. Станіславського, 15 а;
3. Приміщення Торчинської районної лікарні – Луцький район, смт Торчин, вул. Незалежності, 57;
4. Приміщення «Червоного Хреста» – м. Ковель, вул. Грушевського, 12;
5. Приміщення Люблинецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини – Ковельський район, смт Люблинець, вул. Незалежності, 7;
6. Приміщення Голобської бібліотеки – Ковельський район, смт Голоби, вул. Шевченка, 20;
7. Приміщення управління ЖКГ – м. Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 12;
8. Приміщення Устилузької міської ради – Володимир-Волинський район, м. Устилуг, вул. Володимирська, 40;
9. Приміщення Оваднівської сільської ради – Володимир-Волинський район, с. Овадне, вул. Перемоги, 20;
10. Приміщення осередку суспільної служби «Берегиня» – м. Нововолинськ, м-н Шахтарський, 36;
11. Приміщення Ратнівської районної лікарні – Ратнівський район, смт Ратне, вул. Газіна, 64;
12. Приміщення Ратнівської райдержадміністрації – Ратнівський район, смт Ратне, вул. Центральна, 20;
13. Приміщення Горохівської районної лікарні – Горохівський район, м. Горохів, вул. Паркова, 22;
14. Стаціонарне відділення Горохівського територіального центру соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян – Горохівський район, м. Берестечко, вул. Незалежності, 79;
15. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Горохівський район, смт Мар’янівка, вул. Шкільна, 4;
16. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини – Горохівський район, смт Сенкевичівка, вул. Привокзальна, 64;
17. РД «Просвіта» – Іваничівський район, смт Іваничі, вул. Грушевського, 6;
18. Приміщення Іваничівської районної лікарні – Іваничівський район, смт Іваничі, вул. Грушевського, 45;
19. Стаціонарне відділення для постійного проживання територіального центру соціального обслуговування – Іваничівський район, с. Старопорицьк, вул. Миру, 2;
20. Стаціонарне відділення Камінь-каширського територіального центру соціального обслуговування – Камінь-Каширський район, м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43;
21. Залізнична станція Ківерці – Ківерцівський район, м. Ківерці, площа Привокзальна, 1;
22. Приміщення Любешівського РБК – Любешівський район, смт Любешів, вул. Незалежності, 62;
23. Залізнична станція Маневичі – Маневицький район, смт Маневичі, вул. Вокзальна, 1;
24. Приміщення Рожищенської районної лікарні – Рожищенський район, м. Рожище, вул. Коте Шилокадзе, 19;
25. Приміщення Старовижівського професійного ліцею – Старовижівський район, смт Стара Вижівка вул. Забілицька, 4;
26. Приміщення приймального відділення Локачинської районної лікарні – Локачинський район, смт Локачі, вул. І. Франка, 19;
27. Приміщення котельні Любомльської районної гімназії ім. Н. Ужвій – Любомльський район, м. Любомль, вул. Шкільна 3;
28. Приміщення Турійської районної лікарні – Турійський район, смт Турійськ, вул. Лікарська, 22;
29. Приміщення територіального центру соціального обслуговування – Турійський район, смт Луків, вул. Ковельська, 52;
30. КНП «Шацька районна лікарня Шацької районної ради» (приймальний пункт) – смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 53б.
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