В Україні відзначають День Сухопутних військ





Президент Петро Порошенко і секретар Ради з національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов привітали військовослужбовців з професійним святом, - пише



"Військові - наша гордість і надійна опора нашої незалежності. Завдяки вам Україна є і буде, завдяки вашій відвазі ми відчуваємо себе захищеними, адже знаємо - ви не підведете, ваша воля до перемоги і любов до Батьківщини - непохитні!" - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці Порошенка у Facebook в середу вранці.



День Сухопутних військ почали святкувати в Україні з 1997 року - на наступний рік після того, як СВ Збройних Сил України були сформовані на підставі указу президента.



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