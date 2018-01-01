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В Україні відзначають День Сухопутних військ

В Україні відзначають День Сухопутних військ
Україна в середу, 12 грудня, відзначає національне професійне свято всіх службовців Сухопутних військ України.

Президент Петро Порошенко і секретар Ради з національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов привітали військовослужбовців з професійним святом, - пише Корреспондент.

"Військові - наша гордість і надійна опора нашої незалежності. Завдяки вам Україна є і буде, завдяки вашій відвазі ми відчуваємо себе захищеними, адже знаємо - ви не підведете, ваша воля до перемоги і любов до Батьківщини - непохитні!" - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці Порошенка у Facebook в середу вранці.

День Сухопутних військ почали святкувати в Україні з 1997 року - на наступний рік після того, як СВ Збройних Сил України були сформовані на підставі указу президента.

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Теги: День Сухопутних військ
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