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Пішов на дискотеку і зник: на Волині розшукують 19-річного хлопця

Пішов на дискотеку і зник: на Волині розшукують 19-річного хлопця
Поліція розшукує уродженця села Житані Володимир-Волинського району 19-річного Олександра Володимировича Примака.

Зазначають, що хлопець 8 грудня близько 19.00 пішов на дискотеку у бар “Влада”, що у селі Селець, і не повернувся, - пише Володимир.медіа.

Його прикмети: зріст 175 см, середньої статури, волосся темне. Був одягнений у куртку темно-синього кольору, сині джинси, синю спортивну шапку з білими смугами, взутий у чорні зимові черевики. При собі мав 100 гривень та мобільний телефон.

Пішов на дискотеку і зник: на Волині розшукують 19-річного хлопця


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Теги: розшук, волинянин
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