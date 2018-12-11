Пішов на дискотеку і зник: на Волині розшукують 19-річного хлопця

Олександра Володимировича Примака.



Зазначають, що хлопець 8 грудня близько 19.00 пішов на дискотеку у бар “Влада”, що у селі Селець, і не повернувся, - пише



Його прикмети: зріст 175 см, середньої статури, волосся темне. Був одягнений у куртку темно-синього кольору, сині джинси, синю спортивну шапку з білими смугами, взутий у чорні зимові черевики. При собі мав 100 гривень та мобільний телефон.







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