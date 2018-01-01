Маршрутка влетіла у вантажівку: один із пасажирів загинув





Про це пише



Як зазначається, водій автобуса не впорався з кермуванням і в'їхав у припарковану на узбіччі фуру. За словами водія маршрутки, він не побачив вантажівку, бо його засліпили фари зустрічних машин.



Прибулі на місце рятувальники розрізали метал, щоб дістати людей із понівеченого автомобіля. В результаті аварії троє людей дістали поранення, а одна людина померла дорогою до лікарні у "кареті швидкої". Водії не зазнали ушкоджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під містом Гостомель Київської області ввечері, 11 грудня, маршрутне таксі з пасажирами в`їхало у вантажівку.Про це пише ТСН Як зазначається, водій автобуса не впорався з кермуванням і в'їхав у припарковану на узбіччі фуру. За словами водія маршрутки, він не побачив вантажівку, бо його засліпили фари зустрічних машин.Прибулі на місце рятувальники розрізали метал, щоб дістати людей із понівеченого автомобіля. В результаті аварії троє людей дістали поранення, а одна людина померла дорогою до лікарні у "кареті швидкої". Водії не зазнали ушкоджень.

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