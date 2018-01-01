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Маршрутка влетіла у вантажівку: один із пасажирів загинув

Маршрутка влетіла у вантажівку: один із пасажирів загинув
Під містом Гостомель Київської області ввечері, 11 грудня, маршрутне таксі з пасажирами в`їхало у вантажівку.

Про це пише ТСН.

Як зазначається, водій автобуса не впорався з кермуванням і в'їхав у припарковану на узбіччі фуру. За словами водія маршрутки, він не побачив вантажівку, бо його засліпили фари зустрічних машин.

Прибулі на місце рятувальники розрізали метал, щоб дістати людей із понівеченого автомобіля. В результаті аварії троє людей дістали поранення, а одна людина померла дорогою до лікарні у "кареті швидкої". Водії не зазнали ушкоджень.

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Теги: ДТП, смерть
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