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Судили неповнолітню волинянку, яка крала з магазину косметику

Судили неповнолітню волинянку, яка крала з магазину косметику
На Волині судили неповнолітню дівчину за крадіжку косметики та сонцезахисних окулярів.

Про це йдеться з сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень», - пише Район.Рожище.

Так, 19 квітня неповнолітня дівчина, перебуваючи в приміщенні магазину «Єва 1621», що знаходиться у Рожищі, вкрала дві пари сонцезахисних окулярів. Цим вона завдала майнову шкоду на загальну суму 338 гривень.

Крім того, 25 квітня ця ж дівчина вкрала з того ж магазину жіночий станок для гоління «Gillete Venus», два змінні картриджі, пудру компактну для обличчя, помаду для губ з бальзамом, набір пензликів для макіяжу, спонж для макіяжу, три пудри, декілька пар сонцезахисник окулярів, декілька штук підводводок для очей, спонж, туш для очей. Сума нанесених збитків – 1893 гривень 30 копійок.

Також 25 квітня і 2 травня з того ж магазину вона вкрала тональний крем і підводку для очей.

Під час засідання Маневицького районного суду дівчина свою вину визнала повністю.

Суд постановив на підставі статті 75, 104 КК України дівчину від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі звільнили з випробуванням, якщо вона протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.

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Теги: суд, косметика, неповнолітня
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