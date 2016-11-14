Судили неповнолітню волинянку, яка крала з магазину косметику





Про це йдеться з сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень», - пише



Так, 19 квітня неповнолітня дівчина, перебуваючи в приміщенні магазину «Єва 1621», що знаходиться у Рожищі, вкрала дві пари сонцезахисних окулярів. Цим вона завдала майнову шкоду на загальну суму 338 гривень.



Крім того, 25 квітня ця ж дівчина вкрала з того ж магазину жіночий станок для гоління «Gillete Venus», два змінні картриджі, пудру компактну для обличчя, помаду для губ з бальзамом, набір пензликів для макіяжу, спонж для макіяжу, три пудри, декілька пар сонцезахисник окулярів, декілька штук підводводок для очей, спонж, туш для очей. Сума нанесених збитків – 1893 гривень 30 копійок.



Також 25 квітня і 2 травня з того ж магазину вона вкрала тональний крем і підводку для очей.



Під час засідання Маневицького районного суду дівчина свою вину визнала повністю.



Суд постановив на підставі статті 75, 104 КК України дівчину від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі звільнили з випробуванням, якщо вона протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судили неповнолітню дівчину за крадіжку косметики та сонцезахисних окулярів.Про це йдеться з сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень», - пише Район.Рожище Так, 19 квітня неповнолітня дівчина, перебуваючи в приміщенні магазину «Єва 1621», що знаходиться у Рожищі, вкрала дві пари сонцезахисних окулярів. Цим вона завдала майнову шкоду на загальну суму 338 гривень.Крім того, 25 квітня ця ж дівчина вкрала з того ж магазину жіночий станок для гоління «Gillete Venus», два змінні картриджі, пудру компактну для обличчя, помаду для губ з бальзамом, набір пензликів для макіяжу, спонж для макіяжу, три пудри, декілька пар сонцезахисник окулярів, декілька штук підводводок для очей, спонж, туш для очей. Сума нанесених збитків – 1893 гривень 30 копійок.Також 25 квітня і 2 травня з того ж магазину вона вкрала тональний крем і підводку для очей.Під час засідання Маневицького районного суду дівчина свою вину визнала повністю.Суд постановив на підставі статті 75, 104 КК України дівчину від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі звільнили з випробуванням, якщо вона протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.

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