У «ПортCity» – День святого Миколая*
Сьогодні, 11:07
Відвідайте резиденцію Святого Миколая у ТРЦ «ПортCity» 19 грудня з 17 до 20 години! Вчіть вірші та пісеньки, щоб отримати від Святого Миколая подарунок. Також на Вас чекають святкові майстер-класи та забави з казковими героями!
«Якщо у батьків є бажання, щоб дитина отримала у подарунок те, про що мріяла, ось, що варто зробити. Приносьте подарунок Святому Миколаю, який він вручить дитині після виконання чарівного завдання», – пишуть у прес-службі ТРЦ.
Творіть для своєї дитини найкраще дитинство разом з ТРЦ «ПортCity»!
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«Якщо у батьків є бажання, щоб дитина отримала у подарунок те, про що мріяла, ось, що варто зробити. Приносьте подарунок Святому Миколаю, який він вручить дитині після виконання чарівного завдання», – пишуть у прес-службі ТРЦ.
Творіть для своєї дитини найкраще дитинство разом з ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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