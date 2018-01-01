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У «ПортCity» – День святого Миколая*

У «ПортCity» – День святого Миколая*
Відвідайте резиденцію Святого Миколая у ТРЦ «ПортCity» 19 грудня з 17 до 20 години! Вчіть вірші та пісеньки, щоб отримати від Святого Миколая подарунок. Також на Вас чекають святкові майстер-класи та забави з казковими героями!

«Якщо у батьків є бажання, щоб дитина отримала у подарунок те, про що мріяла, ось, що варто зробити. Приносьте подарунок Святому Миколаю, який він вручить дитині після виконання чарівного завдання», – пишуть у прес-службі ТРЦ.

Творіть для своєї дитини найкраще дитинство разом з ТРЦ «ПортCity»!
У «ПортCity» – День святого Миколая*

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Теги: ПортCity
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