У «ПортCity» – День святого Миколая*

Відвідайте резиденцію Святого Миколая у ТРЦ «ПортCity» 19 грудня з 17 до 20 години! Вчіть вірші та пісеньки, щоб отримати від Святого Миколая подарунок. Також на Вас чекають святкові майстер-класи та забави з казковими героями!«Якщо у батьків є бажання, щоб дитина отримала у подарунок те, про що мріяла, ось, що варто зробити. Приносьте подарунок Святому Миколаю, який він вручить дитині після виконання чарівного завдання», – пишуть у прес-службі ТРЦ.Творіть для своєї дитини найкраще дитинство разом з ТРЦ «ПортCity»!