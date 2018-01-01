Допомогти, а не закрити: Савченко ініціює перевірки на «Волиньторфі»

Голова Волинської облдержадміністраціїмає намір зробити все, аби робота державного підприємства «Волиньторф» була максимально прозорою, а ті, хто допустив масові порушення у роботі підприємства були покарані.Про це йшлося учора, 11 грудня, на нараді щодо роботи підприємства, повідомляє відділ інформаційної політики ОДА.У нарада під керівництвом Савченка взяли також участь генеральний директор Державного концерну «Укрторф», директор ДП «Волиньторф», директор Манецького торфозаводу, а також керівники профільних структурних підрозділів ОДА.На початку наради Олександр Савченко наголосив на тому, що він за те, аби продовжити видобування торфу, хоча деякі політичні діячі кажуть протилежне."Зараз немає ніякої політики, а звичайна робоча нарада, де ми будемо оперувати цифрами, щоб зрозуміти, що відбувається. Я не підлаштовуюcь під політиків, а працюю на державу", - сказав Олександр Савченко, розпочавши нараду.Слід зауважити, аби розібратись у всіх аспектах, на нараді детально проаналізували фінансово-господарську діяльність, розглянули питання поновлення договорів оренди земельних ділянок, судові провадження, що тривають досі. До слова, заслухали як представників ОДА, так і підприємства «Волиньторф».Так, стало відомо, що підприємство має діючі дозволи на земельні ділянки загальною площею 853,6 га та запаси торфу на 2018 рік – 456 тисяч тонн, при видобутку 237 тисяч тонн у 2018-му. Хоча керівництво ДП «Волиньторф» говорить про необхідність збільшення земельних ділянок та видобутку.Разом із цим, з цими ділянками є проблеми: деякі дозволи не подовжені, бо ДП не подало своєчасно заявки на продовження термінів дії, на деяких, ними ж, самовільно знятий верхній шар ґрунту, за що треба сплатити близько 1 млн грн штрафу, на більшості ділянок не виконано роботи по рекультивації.На думку голови облдержадміністрації, причина цьому – недбальство зі сторони керівників ДП «Волиньторф» та їх вищих начальників.Для прикладу, впродовж 2018 року до Волинської обласної державної адміністрації від ДП «Волиньторф» надійшло 4 листа-повідомлення про поновлення договорів оренди 5 земельних ділянок загальною площею 112,5 га на території Маневицького району. З метою вирішення питання поновлення договорів оренди вищезазначеному підприємству, облдержадміністрацією було запропоновано надати підтверджуючі документи, чого не було виконано.Волинська ОДА неодноразово зверталась до підприємства, однак з їхнього боку реакції не було.Більше того, пізніше встановлено, що на частині земельних ділянок вже здійснюється промислове видобування торфу та, в свою чергу, відбувається незаконне пошкодження поверхневого шару ґрунту. Це призвело до мільйонних збитків, завданих державі, сплата яких піде у місцеві бюджети сільських рад, якщо підприємство їх заплатить."Я взагалі не згадую про рекультивацію, про відновлення родючості тих грунтів, де підприємство видобувало торф. Тут узагалі нічого не проведено", - відзначив Олександр Савченко. При цьому ДП «Волиньторф» намагається спекулювати на темі отримання в користування земель, які є особливо цінними за визначеннями Мінприроди, та під якими, можливо, є поклади бурштину. Але ці землі, згідно з законодавством надаються тільки за згоди ВРУ та відповідної постанови КМУ. Відповідні клопотання ОДА направила до всіх Центральних органів виконавчої влади, в тому числі КМУ, Міненерговугілля, Мінекології. Але, ДП «Волиньторф» не бажає погоджуватися з тим, що бажані їм землі відносяться до категорії «особливо цінних», тому не здійснюють відповідних кроків для їх отримання.Виникли питання й щодо виробничої діяльності підприємства. Перевірка технічної оснащеності виробничих потужностей свідчить про зношеність технологічного обладнання на 70-80%. Про це було наголошено на квітневій нараді облдержадміністрації. До слова, прийшовши на посаду, голова ОДА здійснив 24 квітня 2018 року робочий візит на підприємство ДП «Волиньторф», за результатами якого дав відповідні доручення, які виконані не були. Зокрема, під час візиту відзначив жахливі умови праці та старе обладнання."Спроба ОДА організувати перевірку на той час провалилася через звинувачення у політичній нетолерантності. Це було 26 квітня в Річницю Чорнобильської катастрофи, де ми почули запевнення в усуненні недоліків. Після цього на заводі ДП «Волиньторф» таки сталася трагедія: тяжко травмовано робітника", - зауважив Олександр Ілліч.Окрім цього, під час наради розповіли і про певні бюджетні махінації на «Волиньторфі».Мовою цифр: за результатами проведеного аналізу фінансової звітності за 9 місяців 2018 р. встановлено, що на зменшення податкової віддачі за 9-ть місяців 2018 року проти 1-го півріччя 2018 року вплинув ріст в 2,1 рази (на 6077 тис. грн.) інших операційних витрат в 3-у кварталі 2018 року проти 2-го кварталу 2018 року. Так, за 3-й квартал п.р. інші операційні витрати становлять 11432 тис. грн. (за 9-ть місяців 2018 року – 21988 тис. грн.), тоді як за 2-й квартал становили 5355 тис. грн., за 1-й квартал 2018 року – 5201 тис. грн.Як зауважив керівник виконавчої гілки влади в області, керівник ДП «Волиньторф» свідомо не оприлюднює звітність про діяльність."Плата за землю власникам комунальної та державної землі загалом становить тільки 1 млн 76 тис грн в рік. При доходах 102,5 млн грн відображено оподаткований прибуток в сумі 3,6 млн грн та задекларовано податку на прибуток в розмірі 653,7 тис. грн. Тобто, податкова віддача 0,64 відсотки. Встановлено факт постійного зменшення щоквартально протягом 2018 року податкової віддачі з податку на прибуток. I – квартал 1,3%, 9-ть місяців – 0,64%. На зменшення податкової віддачі вплинув ріст у 2,1 разів (на 6 млн грн) інших операційних витрат у III кварталі проти II. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року операційні витрати зросли на 6,8 млн грн (45%)", - озвучив цифри Олександр Савченко.Наприклад, постачальники поставили ДП «Волиньторф» дизельного палива на 65 млн грн. Жодного тендера на «Прозорро» не зареєстровано. При цьому, на оновлення обладнання, інші заходи з охорони праці не витрачено ні копійки. Проте, значні суми витрат допущені за рахунок виплати доходів СПД (суб’єктів підприємницької діяльності), які перебувають на спрощеній системі оподаткування в сумі близько 5 млн грн. Зокрема, найбільшому приватному суб’єкту виплачено дохід в сумі 2,855 млн грн.Ще одним аргументом не на користь «Волиньторфу» є реалізація торфу різним покупцям за різною ціною. Так, 52% від загального обсягу постачання торф поставляється різним покупцям на 72,6 млн грн по середній ціні від 770 до 1659 грн за 1 тонну брикетів. 2,2% - ТОВ «Краєвид» м.Києва по ціні від 815 до 957,5 грн (на 17,3 млн грн).2,8% вже згаданому приватному підприємцю по ціні 770 до 895 грн.Для прикладу, ТОВ «Краєвид», зареєстроване у Києві, а основний вид діяльності – оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами. Також є ФОП – Невірковець Микола Матвійович, основний вид діяльності якого - оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами. Цікаво, що кількість працюючих тут нуль. Але «Волиньторф» реалізує торфобрикет йому ціною за 1 тонну від 770 грн. до 895 грн. А він своєю чергою реалізує його за ціною від 915,83 грн. до 1541,66 грн. І жодного працюючого. Відповідно – надходжень у бюджет немає."І тільки 20% торфопродукції (24 тис. тонн), але по ціні значно вищій, постачається комунальним закладам області, що легко замістити альтернативними видами палива. Наголошую: бюджетні установи купують торф по ринковим цінам від 1000 гривень за тонну, а враховуючи 10% націнку + доставку, така ціна подекуди сягає 1400 гривень. А різні підприємливі фірми за пільговими цінами в середньому – 870 гривень за тонну торфу", - наголосив голова ОДА.Разом із цим, питання про закриття підприємства не стоїть, як відзначив Олександр Савченко. Підприємство буде працювати та видобувати торф, а волиняни будуть забезпечені роботою. У планах голови облдержадміністрації - докласти усіх зусиль, аби допомогти підприємству.Але в той же час наголошує, що на підприємстві виявлені чисельні факти порушень законодавства. Тому звернеться до всіх контролюючих та правоохоронних органів з вимогою провести комплексну перевірку господарської діяльності «Волиньторф» для того, щоби зробити діяльність підприємства прозорою та покарати тих, хто свідомо завдавав шкоди підприємству заради власної вигоди, прикриваючись політичними прапорами.Серед прийнятих на нараді рішень слід озвучити такі: підготовка звернення до Прем’єр-міністра України про звільнення із займаних посад: генерального директора ДП «Волиньторф» Івана Киричика та начальника управління держпраці у Волинській області; звернення до правоохоронних та контролюючих органів з приводу масових порушень у сфері фінансово-господарської діяльності керівництва ДП «Волиньторф»; та проведення невідкладних перевірок в частині дотримання законодавства про працю, стану дотримання санітарних норм умов праці та пожежної безпеки на державному підприємстві ДП «Волиньторф».Олександо Савченко наголосив: жодна політична сила не має права втручатися в роботу будь-якого підприємства чи вчиняти тиск на його директора.