У Луцьку виступить джазовий трубач з Америки





Гурт Ark Ovrutski New York Quartet feat. Benny Benack можна почути у неділю, 16 грудня з 19:00 у Волинському обласному театрі ляльок.

Відомий нью-йоркський квартет Арка Овруцького (Ark Ovrutski) виступить з зірковим трубачем Бенні Бенаком III.



Це буде справжнє артистичне шоу, помножене на складну та водночас близьку за сприйняттям джазову музику, а також персональну харизму трубача. Лідер квартету Арк Овруцький — відомий український контрабасист, композитор і бенд-лідер, який нині проживає в Нью-Йорку.



Уродженець Пітсбурга, Бенні Бенак III швидко закріпився серед лідерів джазової сцени Нью-Йорка. Відзначений у "Нью-Йорк Таймс" як віртуозний трубач, окремі компліменти отримав від критиків і як співак, що вміє зачаровувати публіку в дусі класиків жанру, таких як Сінатра чи Мел Торм, перебуваючи під вагомим впливом легендарного Луї Армстронґа.



Квитки на Jazz Bez у Луцьку можна придбати на сайті kasa.in.ua за посиланням:



14 грудня –

15 грудня –

16 грудня –



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