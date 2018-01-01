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У Луцьку виступить джазовий трубач з Америки

У Луцьку виступить джазовий трубач з Америки
Під час джазового фестивалю трубач із Штатів дивуватиме артистичним шоу.

Гурт Ark Ovrutski New York Quartet feat. Benny Benack можна почути у неділю, 16 грудня з 19:00 у Волинському обласному театрі ляльок.
Відомий нью-йоркський квартет Арка Овруцького (Ark Ovrutski) виступить з зірковим трубачем Бенні Бенаком III.

Це буде справжнє артистичне шоу, помножене на складну та водночас близьку за сприйняттям джазову музику, а також персональну харизму трубача. Лідер квартету Арк Овруцький — відомий український контрабасист, композитор і бенд-лідер, який нині проживає в Нью-Йорку.

Уродженець Пітсбурга, Бенні Бенак III швидко закріпився серед лідерів джазової сцени Нью-Йорка. Відзначений у "Нью-Йорк Таймс" як віртуозний трубач, окремі компліменти отримав від критиків і як співак, що вміє зачаровувати публіку в дусі класиків жанру, таких як Сінатра чи Мел Торм, перебуваючи під вагомим впливом легендарного Луї Армстронґа.

Квитки на Jazz Bez у Луцьку можна придбати на сайті kasa.in.ua за посиланням:

14 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-mezdunarodnyj-dzazovyj-festival-j-azzbez-v-lucke
15 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku
16 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku-luck
У Луцьку виступить джазовий трубач з Америки

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Теги: Jazz Bez, Луцьк, афіша, концерт
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