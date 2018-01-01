За «косіння» від армії волинянину-призовнику дали один рік «умовно»





7-го грудня Нововолинський міський суд виніс відповідний вирок, - пише



Так, 14-го вересня 2018 року в приміщенні Нововолинського об'єднаного районного військового комісаріату призовник під особистий підпис отримав повістку про необхідність явки до військкомату з подальшим відправленням до Волинського обласного збірного пункту для відправлення у військову частину, що знаходиться у селі Старичі, Львівська області.



Однак, хлопець не прибув до військової частини, чим ухилився від призову на строкову військову службу.



Мешканця Нововолинська обвинувачували за статтею 335 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на строкову військову службу. У підготовчому судовому засіданні він повністю визнав свою вину. Між прокурором та обвинувачуваним було складено угоду про визнання винуватості.



Суд призначив умовне покарання у виді обмеження волі на строк один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканцю Нововолинська за ухилення від строкової військової служби призначили покарання у виді обмеження волі на один рік з іспитовим строком.7-го грудня Нововолинський міський суд виніс відповідний вирок, - пише Буг Так, 14-го вересня 2018 року в приміщенні Нововолинського об'єднаного районного військового комісаріату призовник під особистий підпис отримав повістку про необхідність явки до військкомату з подальшим відправленням до Волинського обласного збірного пункту для відправлення у військову частину, що знаходиться у селі Старичі, Львівська області.Однак, хлопець не прибув до військової частини, чим ухилився від призову на строкову військову службу.Мешканця Нововолинська обвинувачували за статтею 335 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на строкову військову службу. У підготовчому судовому засіданні він повністю визнав свою вину. Між прокурором та обвинувачуваним було складено угоду про визнання винуватості.Суд призначив умовне покарання у виді обмеження волі на строк один рік.

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