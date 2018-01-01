Де на Волині цьогоріч відремонтували дороги. ПЕРЕЛІК

У Волинській області відремонтували майже 70 кілометрів місцевих доріг.Про це повідомили у відділі інформаційної політики Волинськї облдержадміністрації."Один із головних напрямків роботи Уряду залишається ремонт та відновлення автошляхів країни. Зокрема, цьогоріч активно працюють над покращенням якості доріг місцевого значення та комунальної власності. Відповідне фінансування здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Тож Волинь на 2018 рік отримала 393 млн 913,5 тис. грн. Загалом проведено роботи на 30 відрізках доріг, загальна протяжність яких становить 67,69 км", - йдеться у повідомленні.За словами заступника голови облдержадміністрації, визначаючи дороги місцевого значення, які слід ремонтувати, дуже важливо не розпорошувати кошти. Адже тоді важче знайти підрядну організацію для виконання робіт."Намагалися обрати саме напрямок дороги. В основному, це по одній дорозі в кожному районі. Тому майже вдалося зробити все заплановане. За таким принципом плануватимемо роботу й в наступному 2019 році", – зауважив посадовець.Слід зазначити, що протяжність доріг місцевого значення у Волинській області становить 4 тис. 399,6 км, з яких 2 тис. 107,5 км – обласні та 2 тис. 292,1 км – районні дороги.Отож, станом на 6 грудня 2018 року надійшло 382 млн 959,4 тис. грн, оплачено – 331 млн 775,1 тис. грн. Відтак, виконано капітальний, поточний та середній ремонти на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, а саме:- (від с. Печихвости не доїзджаючи до с.Лемешів) заплановано на 2018 рік - 3000,0 тис. грн коштів субвенції, виконано та оплачено за виконані роботи 2906,15 тис. грн, за які влаштовано 1,11 км асфальтобетонного покриття, завершення робіт заплановано у 2019 році.- (в м.Горохів вул.Студентська) заплановано 749 тис. грн, виконано робіт на суму 749,0 тис. грн, за які влаштовано 0,4 км асфальтобетонного покриття. Оплачено за виконані роботи 173 тис. грн, решта робіт виконано, але не оплачено.- (від траси в напрямку с.Волошки) заплановано на 2018 рік 2500,0 тис. грн , виконано та оплачено за виконані роботи 2489,472 тис. грн, за які влаштовано 1,1 км асфальтобетонного покриття.- (від траси в напрямку с.Городище) заплановано на 2018 рік 2000,0 тис. грн, виконано та оплачено за виконані роботи 1996,11135 тис. грн, за які влаштовано 0,5 км асфальтобетонного покриття.- (від траси в напрямку с.Деревок) заплановано на 2018 рік 6350,0 тис. грн, виконано на суму 6202,784 тис. грн, за які влаштовано 2,0 км асфальтобетонного покриття (оплачено за виконані роботи – 1721,384 тис. грн, решта робіт виконано, але не здано).- (між селом Лахвичі і Любязь) заплановано на 2018 рік 8400,0 тис. грн, влаштовано 2,6 км асфальтобетонного покриття (оплачено – 2420,7 тис.грн, решта робіт не здано).- (від траси в напрямку с.Машів) заплановано на 2018 рік 2850,0 тис. грн, оплачено – 2806,0024 тис. грн, за які влаштовано 0,8 км асфальтобетонного покриття.- (від траси до с.Чевель) заплановано на 2018 рік 2000,0 тис. грн, оплачено – 1963,0636 тис. грн, за які влаштовано 0,82 км асфальтобетонного покриття).- (перед с.Задиби, Клюйськ до траси) заплановано на 2018 рік 12242,0 тис. грн, оплачено - 5510,8514 тис. грн, за які виконано – 2,0 км, виконання робіт на даний час продовжується.- (між с.Ловище та с.Осьмиговичі) заплановано на 2018 рік – 3730,0 тис. грн, оплачено – 3609,1 тис. грн, за які влаштовано 1,2 км асфальтобетонного покриття.- (від с.Сусваль не доїзджаючи до с.Красностав) заплановано на 2018 рік – 11022,0 тис. грн, оплачено за виконані роботи – 5882,7828 тис. грн, влаштовано 4,2 км асфальтобетонного покриття, виконання робіт на даний час продовжується.- (біля сіл Новостав, Сенкевичівка, Новосілки, Ковбань, Діброва, Горішнє) заплановано на 2018 рік – 10125,0 тис. грн, оплачено за виконані роботи – 6703,47154 тис. грн, влаштовано 4,1 км асфальтобетонного покриття.- (від смт Іваничі, сіл Древині, Мишів, Менчиці не доїзджаючи до с.Бубнів) заплановано на 2018 рік – 15340,0 тис. грн, оплачено за виконані роботи – 14895,694 тис. грн, влаштовано 4,5 км асфальтобетонного покриття.- (від м.Камінь-Каширський, Гута Камінська не доїзджаючи до с.Полиці) заплановано на 2018 рік – 14025,0 тис. грн, оплачено за виконані роботи – 13753,266 тис. грн, влаштовано 4,1 км асфальтобетонного покриття.- (між селами Покащів та Одеради) заплановано на 2018 рік – 6575,0 тис. грн, оплачено за виконані роботи 6427,85197 тис. грн, влаштовано 1,5 км асфальтобетонного покриття.- (в с.Жидичин не доїзджаючи до с.Кульчин) заплановано на 2018 рік – 3570,0 тис. грн, оплачено за виконані роботи – 3461,9078 тис. грн, влаштовано 0,1 км асфальтобетонного покриття.- (по селу Сапогове) заплановано на 2018 рік – 5050,0 тис. грн, оплачено за виконані роботи – 5050,0 тис. грн, влаштовано 1,4 км асфальтобетонного покриття.- (за с.Жмудче до с.Велицьк) заплановано на 2018 рік – 4502,0 тис. грн, оплачено за виконані роботи 4267,464 тис. грн, влаштовано 1,7 км асфальтобетонного покриття.- (перед с. Старий Мосир до траси) заплановано на 2018 рік 3010,1 тис. грн, оплачено за виконані роботи – 846,0 тис. грн, роботи завершуються, влаштовано 1,96 км щебеневого покриття.- (від с.Солотвин, Майдан, Новий Мосир) заплановано на 2018 рік – 2667,0 тис. грн, оплачено за виконані роботи 2039,7 тис. грн, влаштовано 0,8 км асфальтобетонного покриття.- (за с.Гривятки, через с.Козлиничі до траси) заплановано на 2018 рік 3037,0 тис. грн, оплачено за виконані роботи 2859,094 тис. грн, влаштовано 2,6 км асфальтобетонного покриття.- (від траси до с.Хорів не доїзджаючи до с.Старий Загорів) заплановано на 2018 рік – 15785,0 тис. грн, оплачено за виконані роботи 15049,96314 тис. грн влаштовано 4,4 км асфальтобетонного покриття.- (об’їзна навколо м.Луцька через с.Рованці) заплановано на 2018 рік – 61850,0 тис. грн, оплачено за виконані роботи 59956,647 тис. грн, влаштовано 3,5 км асфальтобетонного покриття.- (Римачі не доїзджаючи до с.Бережці) заплановано на 2018 рік – 1950,0 тис. грн оплачено за виконані роботи – 1928,372 тис. грн, влаштовано 1,6 км асфальтобетонного покриття.- (в с.Світязь) заплановано на 2018 рік – 14420,0 тис. грн оплачено за виконані роботи 3735,0 тис. грн (зроблена підпірна стінка з бетону, з влаштуванням тротуару, місць для паркування автомобілів 0,85 км).- (Вишеньки, Крижівка, Луків, не доїзджаючи до с.Незвір) заплановано на 2018 рік – 17220,0 тис. грн, оплачено за виконані роботи – 17181,64633 тис. грн, влаштовано 4,9 км асфальтобетонного покриття.- (Калинівка, Рудники, Чорниж не доїзджаючи до с.Гораймівка) заплановано на 2018 рік – 8880,0 тис. грн, оплачено за виконані роботи – 7493,85377 тис. грн, влаштовано 3,75 км асфальтобетонного покриття.- (за с.Троянівка не доїзджаючи до ст.Троянівка) заплановано на 2018 рік – 1040,0 тис. грн, роботи виконані, але не здані, влаштовано 0,2 км асфальтобетонного покриття.- (від траси, сіл Гірники, Броди не доїзджаючи до с.Теребовичі) заплановано на 2018 рік – 18100,0 тис. грн, оплачено за виконані роботи – 12252,7416 тис. грн, влаштовано 6,0 км асфальтобетонного покриття, роботи виконані, але не здані.- (Ниці, Мильці не доїзджаючи до с.Підсинівка) заплановано на 2018 рік – 9084,0 тис. грн, оплачено за виконані роботи – 6514,9578 тис. грн, влаштовано 3,0 км асфальтобетонного покриття.Дрібним поточним ремонтом забезпечено безперебійний проїзд на 600 км доріг загального користування місцевого значення. Окрім того, відремонтовано 3 мости на загальну суму 2,8 млн. грн, а саме: два мости у Горохівському районі у с.Липа та Перемиль та ремонт одного мосту у Володимир-Волинському районі у с.Хмелівка.Поруч із тим, на ремонт 30 доріг комунальної власності заплановано 30,2 млн грн, за які заплановано відремонтувати 7,7 км дорожнього покриття, у м.Ковелі по вул.О.Тимошенка, у м.Луцьку двох доріг: перехрестя вул.Дубнівська з вул.Карпенка-Карого та вул. Героїв Крут, у м.Володимир-Волинську – 11 доріг, у м.Нововолинську – 18 доріг та у Ківерцівському районі 1-ну дорогу по вул. Наливайка в м.Луцьку та вул.І.Богуна в с.Прилуцьке, яка з’єднує с. Прилуцьке з м.Луцьком.