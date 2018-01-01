Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 грудня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00

Магазин „Кераміка”

м.Володимир.-Волинський.: вул.20-го липня, Львівська, Кобилянської, Кожедуба, Лобачевского, пров. Труша, Декабристів, Учительський



2.10:00 - 13:00 ПП. „Аватон”, вторчермет м.Володимир.-Волинський.:

3.13:00 - 17:00 Магазин „Наш край”, „Оселя”, кафе „Наталка”, аптека, перукарня, майстерня по ремонту взуття м.Володимир.-Волинський.:., вул.: Ковельська 176,178,182,186,249,253, Короленка



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 17:00

с.Дубровиця: Школа, Медпункт, Будинок культури, ССТ Бузаки (магазин), ПП Миколайчук Л.І.

с.Добре: Лісництво, Школа, Медпункт, Ветдільниця, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Будинок культури, Церква, Молитовний будинок, ПП Сидонець Г.І., Скважина, ССТ Бузаки (магазин), ПП Стеренчук І.І., ПП Матвійчук І.В.. с.Добре, с.Дубровиця.

2. 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).

с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,

с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,

с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,

с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.

с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.

с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

м Любомль вул Жовтнева Лісна частково Поштова Вокзальна



2. 9:00 – 17:00

с.Куснище

вул. 8 Березня

Червоної Армії

Молодіжна



Любешівський район



1. 10:00-17:00

с. Н. Березичі



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00 Магазин «Вест», перукарня «Лонда» м.Ноововолинськ

вул.Садова, 1-13, 2-10, 18-22

вул.Шухевича, 1

вул.Шахтарська, 25

2 ПЛІ-0,4 кВ Л-6 ТП-65 09:00-17:00 Магазин «Аладін» м.Нововолинськ



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю).

с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю).



2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-9 9:00-17:00 с.Ужова магазин с.Ужова вул.Глинище



3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-474 9:00-17:00 с.Крижівка ППМ с.Крижівка вул.Першотравнева

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-335 9:00-17:00 с.Доросині СКЗ с.Доросині вул.Миру, Ветеранів

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-341 9:00-17:00 с.Носачевичі забійний цех



Старовижівський район



1. 12:00-17:00

села Сереховичі, Грабово, Соловї, Комарово







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 13 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00Магазин „Кераміка”м.Володимир.-Волинський.: вул.20-го липня, Львівська, Кобилянської, Кожедуба, Лобачевского, пров. Труша, Декабристів, Учительський2.10:00 - 13:00 ПП. „Аватон”, вторчермет м.Володимир.-Волинський.:3.13:00 - 17:00 Магазин „Наш край”, „Оселя”, кафе „Наталка”, аптека, перукарня, майстерня по ремонту взуття м.Володимир.-Волинський.:., вул.: Ковельська 176,178,182,186,249,253, Короленка1. 10:00 – 17:00с.Дубровиця: Школа, Медпункт, Будинок культури, ССТ Бузаки (магазин), ПП Миколайчук Л.І.с.Добре: Лісництво, Школа, Медпункт, Ветдільниця, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Будинок культури, Церква, Молитовний будинок, ПП Сидонець Г.І., Скважина, ССТ Бузаки (магазин), ПП Стеренчук І.І., ПП Матвійчук І.В.. с.Добре, с.Дубровиця.2. 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1. 9:00 – 17:00м Любомль вул Жовтнева Лісна частково Поштова Вокзальна2. 9:00 – 17:00с.Куснищевул. 8 БерезняЧервоної АрміїМолодіжна1. 10:00-17:00с. Н. Березичі1. 09:00-17:00 Магазин «Вест», перукарня «Лонда» м.Ноововолинськвул.Садова, 1-13, 2-10, 18-22вул.Шухевича, 1вул.Шахтарська, 252 ПЛІ-0,4 кВ Л-6 ТП-65 09:00-17:00 Магазин «Аладін» м.Нововолинськ1. 9:00-17:00с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю).с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю).2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-9 9:00-17:00 с.Ужова магазин с.Ужова вул.Глинище3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-474 9:00-17:00 с.Крижівка ППМ с.Крижівка вул.Першотравнева4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-335 9:00-17:00 с.Доросині СКЗ с.Доросині вул.Миру, Ветеранів5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-341 9:00-17:00 с.Носачевичі забійний цех1. 12:00-17:00села Сереховичі, Грабово, Соловї, Комарово

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